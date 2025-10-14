ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 世界女性サミット、全体会議を開催 北京市 世界女性サミット、全体会議を開催 北京市 世界女性サミット、全体会議を開催 北京市 2025年10月14日 11時36分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １３日、世界女性サミットの全体会議会場。（北京＝新華社記者／張玉薇） 【新華社北京10月14日】中国北京市で13日、世界女性サミットの全体会議が開かれた。１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつする第４回世界女性会議のガートルード・モンゲラ事務局長。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするドミニカの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするソロモン諸島の代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするカンボジアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつする南アフリカの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするカザフスタンの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするリベリアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするブルガリアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするスペインの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするモーリシャスの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするタジキスタンの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするメキシコの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするパプアニューギニアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするトルクメニスタンの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするニカラグアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするイランの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするベトナムの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするナイジェリアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするロシアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするジンバブエの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするエチオピアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするラオスの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするブラジルの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするセルビアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするウズベキスタンの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするフィンランドの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするシンガポールの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするキューバの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするナミビアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするスロバキアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするオーストラリアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするスロベニアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつする新開発銀行（ＮＤＢ、本部・上海市）の代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするケニアの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつする国連ジュネーブ事務局の代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするチリの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつする国連人権理事会の代表。（北京＝新華社記者／張玉薇）１３日、世界女性サミットの全体会議であいさつするエジプトの代表。（北京＝新華社記者／張玉薇） リンクをコピーする みんなの感想は？