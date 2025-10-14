アウラ役を演じた竹達彩奈

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

アニメ「葬送のフリーレン」放送2周年を記念した上映イベント「第1期振り返り特別上映【旅の記憶】」の第2章「断頭台のアウラ編」上映に合わせた舞台挨拶が、10月11日にTOHOシネマズ新宿にて行なわれた。イベントにはアウラ役を演じた声優・竹達彩奈が登壇。「まさかアウラで舞台に立たせてもらえるなんて」と喜びを語った。

本作のイベントで竹達が登壇するのは今回が初めて。竹達は、第2章「断頭台のアウラ編」を大スクリーンで観終えたばかりのファンから歓喜の拍手が送られるなか、ステージに姿を見せた。

わずか3話のみの登場にも関わらず、圧倒的な存在感で多くのファンを魅了した大魔族・アウラ。第1期の放送を振り返り、竹達は「出演のお話をいただいた際、『葬送のフリーレン』は話題の作品で名前も知っていたので、それに原作でも人気なキャラクターだということで、うれしい気持ちになりました」と出演が決まった当時を振り返る。

またアウラを演じることになった当時抱いた印象を「500年生きた魔族ということで、冷血・狡猾で、人間の感情とはちょっと離れたところにいるキャラクター」とコメント。アフレコ当時を振り返り、「(アウラが)500年も生きていると、いろんな経験をしていると思うので、多少のことではブレない印象を受けました。なので、感情的にならず割と淡々と、狡猾な部分や頭のいい部分をフィーチャーできたら」とアウラを演じる際の捉え方を語った。

実際に、アフレコ現場では「“ヒンメルはもういないじゃない”というセリフを私は最初少しけしかけるように言っていたのですが、『悪意なく、ただ当たり前のように淡々と(ヒンメルが)いないことを伝えるように』と監督から指示を受けました」と、収録時の初出しエピソードが飛び出す展開に。

現場では「みんなと一緒に収録できたのですが、和やかでアットホームで。まるで人を殺すシーンを録ると思えないくらいの和やかさがあった」と、当時を思い返しながら語った。

アニメ本編の印象に残っているシーンについては、「アウラが“自害しろ”と言われて武器を首元に持ってきたとき、髪の毛が弛んでいるところの表現が素敵でした。髪がぶちぶちと切れていくのに、最後に首が切れるところを見せないという。そういった表現が素晴らしいからこそ、出番が少なかったにも関わらず皆さんの心に残る人気なキャラクターになったのだと思っています」と本編のクオリティの高さに感動を見せた。

さらに、印象的なセリフを聞かれると、監督からディレクションのあったシーンが印象に残っていると答え、アウラのパネルを手に“ヒンメルはもういないじゃない”と名セリフを生披露。観客からは大きな拍手が上がった。

さらに、去る9月26日(金)に開催された第１章「旅立ち編」の舞台挨拶に登壇したフリーレン役の種粼敦美、フェルン役の市ノ瀬加那、シュタルク役の小林千晃の3人から竹達への質問が到着しそれぞれに答えるコーナーへ。

小林からの「『葬送のフリーレン』で竹達さんご自身が好きなキャラクターは誰ですか？」という質問に対し、「フェルン一人だけを見ると儚げで年相応な女の子に見えるのに、フリーレンと話しているとお母さんみたいに見える。個人的には、その2人のやりとりが好きです」とフリーレンとフェルンの関係性を“素敵な師弟関係”とコメント。

また、市ノ瀬の「竹達さんご自身が欲しい魔法は？」に対しては、普段の生活でのエピソードを交えながら「なくしたものを見つける魔法」を挙げた。種粼の「アウラがここまで人気のキャラクターになるか想像していましたか？」に対しては「全然思っていなかったです。私の知らない間にどんどんキャラクターが大きくなっていって自分が追いつかないほど色々と話題になっていて嬉しい」と答えた。

3人からの質問に答えたあとは、竹達より種粼へ逆質問を預ける流れに。「好きなラーメンはなんですか？」という茶目っ気たっぷりな質問から、幅広いキャラクターを演じ分ける種粼に対し、「フリーレンは、飄々として感情を見せない部分がありつつも、人と関わる中で人間の感情に触れたとき、フリーレンの心の機微というのをどのように演じられているのか」と、感情をあまり表に出さないフリーレンを演じる難しさをどう表現しているか、本作ならではの質問が種粼へ送られた。

イベント終盤、竹達は「私自身としても、今回初めて『葬送のフリーレン』のイベントに立たせていただけて、嬉しい気持ちでいっぱいです。アフレコ当時の思い出やどんな気持ちでアウラと向き合ってきたかなど改めて私自身も思い出すことができました。アウラは自分の想像以上に話題になって、2年経っても愛していただけるキャラクターになって幸せな気持ちです。フリーレンたちの旅はこれからも続きますので、皆さんぜひ応援していただいて、楽しんでいただけたら嬉しいです」とファンに向けて、感謝を語った。

放送から2周年を迎えた『葬送のフリーレン』。キャストとファンの熱気が交錯する中、ようやく竹達がファンに向けて直接アウラへの感謝と愛を語った舞台挨拶は、大盛況のうちに幕を閉じた。

なお、「葬送のフリーレン」TVアニメ第2期は、2026年1月16日より毎週金曜23時より日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”にて放送開始。

