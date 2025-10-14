◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ ブリュワーズ-ドジャース(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)

大谷翔平選手の2度目の申告敬遠からムーキー・ベッツ選手が貴重な追加点を生み出しました。

激しい投手戦で0-0で迎えた6回に、フレディ・フリーマン選手が先制アーチで先制点をつかみます。

大谷選手は初回から四球、レフトフライで迎えた第3打席は申告敬遠で勝負を避けられると、9回の1アウト2・3塁のチャンスの場面でこの日2度目の敬遠が申告されます。

続くベッツ選手が満塁で迎えると、フルカウントからボールを見極め押し出し四球で貴重な1点をつかみました。

SNSでは「大谷敬遠からのベッツ押し出し。マジで大谷さん、右とまともに対戦させてもらえない」「ほらー翔平さんを申告敬遠すると、怒りのベッツの押し出しになるのよ」「ベッツ！！！！。よく見たぞ。素晴らしいわ」とコメントが寄せられました。

ベッツ選手はフィリーズとの地区シリーズでも大谷選手の申告敬遠から押し出し四球で同点に追いつく活躍で勝利に貢献していました。