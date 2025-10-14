元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）が14日までに自身のインスタグラムを更新。第2子・長女のお食い初めを報告した。

8月16日に第2子となる長女の出産を報告していた森咲。11日には和装でのお宮参りを報告していた。

この日、「お宮参りのコメントありがとうございます！！」とお宮参りの投稿へのコメントに感謝。「一つひとつ読ませてもらって、あたたかい言葉にたくさんパワーもらいました いつも応援してくださるともラバからのコメントはもちろん 先輩ママパパからのアドバイスも嬉しかったです！！」とつづった。

そのうえで「そしてお宮参りのあとは、そのままお食い初めもお祝い」と洋装に着替えての母子ショットをアップ。「今回は知り合いの 創作割烹 茂礼さんにお願いして、お家でゆっくり家族そろってお祝いしました」と明かした。

「『一生食べ物に困りませんように』願いを込めて 私たちも一緒にコース料理をいただいたんですが、鰻のお刺身にはびっくり！松茸の炊き込みご飯も香り豊かで、秋を感じる贅沢な時間でした ご馳走様でした！」とつづった。

「これから娘がどんなご飯を好きになるのか、家族みんなで娘の「初めて」を楽しみながら見守っていけたらいいな」と記した。

森咲は名古屋のアイドル「OS☆U」を経てグラビア活動をスタート。2018年から3年連続でグラビア・オブ・ザ・イヤーのグランプリを獲得、殿堂入りした。24年1月1日にプロ野球・西武の平沼翔太内野手との結婚と第1子の妊娠を発表。同9月に一部メディアのインタビューで、出産したこととグラドル引退を明かしていた。