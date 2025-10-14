【MOUSSY×ハローキティ】秋冬を彩る大人かわいいコラボニットが登場♡

大人の女性に人気の「MOUSSY（マウジー）」から、サンリオの「ハローキティ」との第2弾コラボコレクションが10月9日(木)より発売♡1974年の誕生以来、世界中で愛されるキティちゃんを、ハンドニットのような温かみある素材で表現。プルオーバー、カーディガン、マフラーの3型が登場します。クラシックでありながら遊び心のあるラインナップは、この秋冬のコーデにぴったりです。

ニットで楽しむ♡キティの大人カジュアルスタイル



HELLO KITTY CHUNKY SWEATER

柔らかく編まれた「HELLO KITTY CHUNKY SWEATER」（\11,000 税込）は、IVORY・BORDEAUX・LIGHT BLACKの3色展開。

胸元に編み込まれたキティのデザインが、どこか懐かしく上品な印象を演出します。

ニットならではの温もりを感じる仕上がりで、デニム合わせでカジュアルにも、スカートと合わせてフェミニンにも着こなせます。

レトロボーダーで魅せる！カーデ＆マフラーも登場



HELLO KITTY RETRO STRIPE CD

同シリーズの「HELLO KITTY RETRO STRIPE CD」（\13,970 税込）は、IVORY・BROWN・NAVYの3色展開。

レトロなボーダー柄とキティの刺繍が絶妙にマッチし、羽織るだけで秋冬コーデが華やかに。

HELLO KITTY RETRO STRIPE STOLE

さらに、「HELLO KITTY RETRO STRIPE STOLE」（\7,480 税込）は同柄で統一感のあるスタイリングが楽しめます。クラシックな中に遊び心を感じるデザインです。

キティと一緒に秋冬コーデを楽しもう♪



MOUSSY×ハローキティの新作コレクションは、全国のMOUSSY店舗、SHEL’TTER店舗、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWNで10月9日(木)より発売開始。

手編み風のぬくもりと、キティの可愛らしさが絶妙にマッチした大人のためのコラボニットは、この秋冬のマストアイテム♡

お気に入りの1枚で、心もあたたまる季節を過ごしてみてはいかがでしょうか。