½÷Í¥ÆâÅÄÍ­µª¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¤Ç¡¢¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¥®¥Í¥¹µ­Ï¿Ç§Äê¼øÍ¿¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£

Æ±¼Ò¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡ÖºÇÂç¤ÎÆý»À°ûÎÁ¡¿Æý»À¶Ý°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊºÇ¿·Ç¯´ÖÇä¾å2024Ç¯¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£

Æ±¼ÒCM¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÆâÅÄ¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆü¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤È¸ý¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÅØÎÏ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë°ìÊâ¤Ë¿Ê¤à¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀ¿¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤­¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

À®ÅÄÍµÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬¥®¥Í¥¹¸ø¼°µ­Ï¿Ç§Äê°÷¤«¤éÇ§Äê½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢À®ÅÄ¼ÒÄ¹¤ÈÆâÅÄ¤Ç¤¯¤¹¶Ì¤ò³ä¤Ã¤¿¡£ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¤¯¤¹¶Ì³ä¤ê¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤ÇË­¤«¤ÊÊë¤é¤·¡¢·ò¹¯¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îµ­Ç°¤¹¤Ù¤­Æü¤Ë¿·¾¦ÉÊ¡ÖNEW¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¥Ô¡¼¥ÁÌ£¡×¤Î11·î10ÆüÈ¯Çä¤òÈ¯É½¡£¤¤¤ÁÁá¤¯Ì£¤ï¤Ã¤¿ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È°ã¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤ÎÌ£¡£¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

À®ÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÆ±¼õ¾Þ¤ò¡ÖÂç¤­¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤ÎÊâ¤ß¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¾Ú¤·¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÂç¤­¤ÊÎå¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÁÏ¶È90Ç¯¤Îµ­Ç°¤¹¤Ù¤­Ç¯¤Î¼õ¾Þ¤À¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¦»×¤¤¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£