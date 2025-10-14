ÆâÅÄÍµª¡Ö·ò¹¯¤ò¼é¤ê¤¿¤¤·ë²Ì¡×¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¼øÍ¿¼°¤Ç½ËÊ¡
½÷Í¥ÆâÅÄÍµª¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¤Ç¡¢¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¥®¥Í¥¹µÏ¿Ç§Äê¼øÍ¿¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡ÖºÇÂç¤ÎÆý»À°ûÎÁ¡¿Æý»À¶Ý°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊºÇ¿·Ç¯´ÖÇä¾å2024Ç¯¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¼ÒCM¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÆâÅÄ¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆü¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤È¸ý¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÅØÎÏ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë°ìÊâ¤Ë¿Ê¤à¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀ¿¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À®ÅÄÍµÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬¥®¥Í¥¹¸ø¼°µÏ¿Ç§Äê°÷¤«¤éÇ§Äê½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢À®ÅÄ¼ÒÄ¹¤ÈÆâÅÄ¤Ç¤¯¤¹¶Ì¤ò³ä¤Ã¤¿¡£ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¤¯¤¹¶Ì³ä¤ê¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÊë¤é¤·¡¢·ò¹¯¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¿·¾¦ÉÊ¡ÖNEW¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¥Ô¡¼¥ÁÌ£¡×¤Î11·î10ÆüÈ¯Çä¤òÈ¯É½¡£¤¤¤ÁÁá¤¯Ì£¤ï¤Ã¤¿ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È°ã¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤ÎÌ£¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
À®ÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÆ±¼õ¾Þ¤ò¡ÖÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤ÎÊâ¤ß¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¾Ú¤·¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÁÏ¶È90Ç¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Î¼õ¾Þ¤À¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¦»×¤¤¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£