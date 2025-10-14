Æ±Î¨2°Ì¤Ë¡Ö¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡×¤µ¤ó¡¢¡ÖÍ¾µ®Èþ»Ò¡×¤µ¤ó¡¢1°Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡¡¡È±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°
ºÇ¶á¤Ï±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¤½÷Í¥¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢½÷Í¥¥·¡¼¥ó¤Ï¼ÂÎÏ»Ö¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½¿Í¡¦ÍÌ¾¿Í¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤ä¾ÍèÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê´üÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¡Ö±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡×¤µ¤ó¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°
Æ±¼Ò¤Ï¡¢°ìÅÔ»°¸©ºß½»¤Î10¡Á60ÂåÃË½÷¡¦·×1100¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ÝÇ½¿Í¤äÍÌ¾¿Í¤Î¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¡Ê´é¤ÈÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¡ÖÍ¶°úÎ¨¡Ê¸«¤¿¤¤¡¦Ä°¤¤¿¤¤¡¦ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ë¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¡×¤ò¤â¤È¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤·¡¢¡Ö±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤½÷Í¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£TOP3¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¦±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú1°Ì¡§°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Û
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2007Ç¯¡¢Éã¡¦±üÅÄ±ÍÆó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØÉ÷¤Î³°Â¦¡Ù¤ÇµÞî±ÂåÌò¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Â¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2012Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤«¤¾¤¯¤Î¤¯¤Ë¡Ù¤Ç¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯1·î´ü¤Î»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤ËÅìµþ03¤Î³ÑÅÄ¹¸¹¤¬±é¤¸¤¿±§Ãè¿Í¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤Ç¤â³èÌö¡£8·î¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥í¥«¥ë¥Î±Ç²èº×¥Ñ¥ë¥Ç¥£¡¦¥Ç¥£¡¦¥É¥Þ¡¼¥ËÉôÌç½ÐÉÊºîÉÊ¡ØA Very Straight Neck¡Ù¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2°Ì¡§¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯¤ËÊÁËÜÌÀ¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·àÃÄÅìµþ´¥ÅÅÃÓ¤ËÆþÃÄ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø°¦¤ËÍðË½¡Ù¤ÇÂè34²óÆüËÜ±Ç²è¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÂç¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î31Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¡£4·î´ü¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»!¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ±Î¨2°Ì¡§Í¾µ®Èþ»Ò¡Û
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£1976Ç¯¤Ë¥ª¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¼«Í³·à¾ì¤ËÆþÃÄ¡£2008Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò2009Ç¯¡¢2010Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¤Î·ÑÊì¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯5·î¡Á7·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î THE STAGE ¥ì¡¦¥ß¥¼¥éÉ÷Ï¤¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥° supported by DmMiX¡¿¡Ö±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤½÷Í¥TOP20