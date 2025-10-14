好き＆行ってみたい「栃木県の繁華街＆歓楽街」ランキング！ 2位「宇都宮駅東口エリア」、1位は？【2025年度調査】
街の灯りがともる繁華街や歓楽街は、その土地の文化や人の活気を感じられる特別な場所です。グルメや買い物、夜の雰囲気など、それぞれのエリアが独自の魅力を放ち、訪れる人を楽しませてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年10月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、栃木県の繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい『栃木県の繁華街＆歓楽街』」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ウツノミヤテラスに行ってみたいから」（50代女性／神奈川県）、「餃子と佐野ラーメンの食べ歩きがしてみたいです。ついでに佐野厄除け大師にも寄りたいです」（40代女性／茨城県）、「餃子が有名なので駅前エリアで餃子をはしごしてみたいです」（30代女性／大阪府）、「再開発でホテルや飲食店、居酒屋が充実し、夜は地元客や出張客でにぎわい、餃子店や大衆酒場も多く気軽に楽しめる繁華街だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「宇都宮餃子が大好きで、来らっせの本店があると聞いたことがあるから」（20代女性／兵庫県）、「ジャンルも多国籍な、夜市横丁が楽しそうだから」（40代女性／新潟県）、「アーケード型の繁華街で、雨の日でも快適に街歩きができるし、餃子専門店、カフェも有って、昼夜楽しめるし、居酒屋やバーが灯りをともして、しっとりとした大人の時間も過ごせるから」（50代男性／広島県）、「北関東随一の繁華街と紹介されていたから」（40代女性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：宇都宮駅東口エリア（宇都宮市）／88票JR宇都宮駅の東側に広がるこのエリアは、LRT（ライトレール）の開通を軸にした大規模な再開発で、大きく変化しました。駅東口には、ホテルやウツノミヤテラスなどの複合商業施設、オフィス、病院、住居などが集まった大型複合施設が誕生しました。また、駅のすぐ近くには屋台風の個性的な居酒屋16店舗が軒を連ねる「東口屋台村」があり、昼夜問わずにぎわいを見せています。宇都宮市の未来を照らす、新しく都会的な顔を持つエリアとして注目されています。
1位：オリオン通り商店街（宇都宮市）／118票宇都宮市の中心市街地にあるオリオン通り商店街は、北関東でもトップクラスの広さを誇るアーケード街です。東武宇都宮駅からバンバ通りまでの約280mにわたって屋根がつながっているので、雨や雪の日でも天気を気にせずショッピングや散策を楽しめます。いろいろなお店に加えて、2023年には飲食店17店舗が集まった大型屋内横丁「夜市横丁」もオープンして、夜でもにぎわうようになりました。アーケードの途中にある「オリオンスクエア」では、イベントがよく開催されており、街の活気を生み出しています。
