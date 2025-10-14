10月と11月の「みえのスポーツ推進月間」にあわせて行われた「みえのスポーツフォーラム」は、2日目の13日、三重県四日市市の四日市テニスセンターで、元世界ランキング4位のテニスプレーヤー伊達公子さんによるテニス教室が開かれました。

県内から小・中学生39人が参加し、競技歴に応じて3つのクラスに分かれレッスンを開始。参加者は伊達さんから「出来るだけ同じ位置でボールを打てるように心がけて」などとアドバイスを受けていました。

また、未経験者のクラスの子どもたちは、手にはめるスポンジのラケットとボールを使った「テニピン」のボールゲームを通じてテニスの楽しさに触れていました。

最後はセンターコートに場所を移して伊達さんとのミニゲームも行われ、参加した小学5年生の児童と、ボランティアスタッフの高校1年生が世界で活躍した伊達さんと対戦し、果敢に攻める姿勢に観客席から歓声や拍手が上がっていました。

参加者は「伊達さんと一緒にいる空間で打てて、すごく楽しかった」「テニスには絶対ということはないから、試合終了後に握手するまで絶対に勝てるって思ってはダメと教えてくれた」「初めて対戦してめちゃくちゃ緊張したけど、いいラリーが結構できたと思うので良かった」などと話していました。

伊達さんは「いまの年齢の時にはいろんなものを吸収して、夢をしっかり持ってやるべきことをやっていけば未来は開けてくるということがいえると思うので、三重県からも世界を目指す子がたくさん出てきてほしい」と話していました。