「え！この後ろ姿は娘さんですか？」豊田エリー、娘の15歳誕生日を報告「すっかりレディになりましたね！」
俳優の豊田エリーさんは10月13日、自身のInstagramを更新。娘の15歳の誕生日を祝うコメントを投稿し、ファンからは祝福の声が寄せられています。
【写真】豊田エリーの愛娘の姿
さらに、「日々いろんなことにチャレンジしている姿を見て、私も勇気をもらっています」とコメントし、娘へのリスペクトと温かな思いをつづっています。最後は「最高にかっこいいよ！！」と、愛にあふれたメッセージで締めくくりました。
この投稿にファンからは、「娘ちゃんお誕生日おめでとうございます」「わ〜すっかりレディになりましたね！」「え！この後ろ姿は娘さんですか？エリーさんかと思いました！」「エリーちゃんもママ15年なんですね。ずーっと素敵なママですね。」「とびきりハッピーな1年になりますように」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:勝野 里砂)
【写真】豊田エリーの愛娘の姿
娘への愛あふれるメッセージ豊田さんは「あんなに小さかった娘が今日で15歳！！ お誕生日おめでとう」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目には海を眺める娘の後ろ姿、2枚目には海をバックに幼い娘を抱っこする豊田さんの姿が写っており、成長の軌跡が感じられます。
この投稿にファンからは、「娘ちゃんお誕生日おめでとうございます」「わ〜すっかりレディになりましたね！」「え！この後ろ姿は娘さんですか？エリーさんかと思いました！」「エリーちゃんもママ15年なんですね。ずーっと素敵なママですね。」「とびきりハッピーな1年になりますように」と、祝福の声が多く上がりました。
10月には舞台出演も！豊田さんは、18〜26日までKAAT 神奈川芸術劇場で上演される舞台『近松心中物語』に出演します。本作は、劇作家・秋元松代さんが人形浄瑠璃や歌舞伎で知られる近松門左衛門の作品をベースに書いた戯曲に現代的な解釈を加えたもの。過去には蜷川幸雄さんの演出でも上演していた名作です。今回は堀越涼さんが演出を務め、今の時代ならではの視点で新たに描かれる舞台となっています。
(文:勝野 里砂)