10Æü¤Ï¥¯¥Þ¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬4·ïÈ¯À¸¡¡¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤·¡¡½©ÅÄ
10Æü¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬4·ïÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ç½Âå·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Æ£Î¤Ä®ÇôÌÓ»ú²È¤Î¸å¤ÎÄ®Æ»¤òÇ½Âå»ÔÊý¸þ¤«¤éÀÄ¿¹¸©Êý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢±¦Â¦¤«¤é²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¿ÂÎÄ¹Ìó50¥»¥ó¥Á¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤ÈË¡ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£Î¤Ä®¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²£¼ê·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¸á¸å7»þ50Ê¬¤´¤í¡¢²£¼ê»Ô»³ÆâÅÚÞ¼»úÆ»ÃÏ¤Î¹ñÆ»107¹æ¤ò´ä¼ê¸©Êý¸þ¤«¤é²£¼ê»ÔÂçÂôÊý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©¾å¤Ë¤¤¤¿ÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÎÎ©¤Áµî¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¾ì¤«¤é¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ìó50¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¹ñÆ»105¹æ¤Ç¤â»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ½©ÅÄ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô°¤¿Î³þÁð»ú¥Þ¥¿Âô¤Î¹ñÆ»105¹æ¤òÀçËÌ»ÔÊý¸þ¤«¤éËÌ½©ÅÄ»ÔÊÆÆâÂôÊý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ²ßÊª¼Ö¤¬±¦Â¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤Þ¤ÇÌó250¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯¸á¸å8»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¤â»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¤Î¼¯³Ñ»ÔÈ¬È¨Ê¿»úÅòÀ¥±áº¬¸ý¤ÇÉáÄÌ²ßÊª¼Ö¤¬Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤È¾×ÆÍ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸åÂ³¼Ö¤ÎÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤âÆ±¤¸¥¯¥Þ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤¬Ìó1.2¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¾×ÆÍ¸å¡¢¸½¾ì¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢ÅòÀ¥PA¤«¤éÀ¾¤ËÌó1¥¥í¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£