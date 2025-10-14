高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第３週「ヨーコソ、マツノケヘ。」の第12回が10月14日に放送され、話題になっています。

【写真】倒れてしまった傳

松野家に婿入りした銀二郎が、勘右衛門から跡継ぎ教育を受けたり、雨清水家の織物工場が経営難に陥ったり…。「この世はうらめしい」雰囲気があちこちで感じられる回となりました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月14日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキが働く機織り工場が、景気悪化で資金難に。

社長であり親戚の雨清水傳（堤真一さん）が金策に繰り出し、その間、雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人さん）が社長代理を務めることになった。

トキやチヨ（倉沢杏菜さん）、せん（安達木乃さん）、女工たちにも不安が広がっていく。

一方、松野家では勘右衛門（小日向文世さん）による銀二郎（寛一郎さん）への跡取り教育が過熱していた。

そんなある日、金策中の傳が倒れてしまう。

雨清水家は女中に暇を出してしまったという。

トキが雨清水家を訪れると、タエがおかゆを作っていたが、お姫様育ちのタエはおかゆを作ることもできず――。

＜視聴者の声＞

織物工場が資金難に陥り、長男まで出奔してしまった雨清水家。これまで透明人間のように扱われてきた三之丞が急に工場の社長代行に駆り出されました。部下の平井からの再建策の提案に、「ごめん…わからないんだ…何も」と悲しくつぶやく三之丞が印象的で、ＳＮＳやコメントにはさまざまな声が寄せられました。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

「三之丞、今まで三男として家に居場所もなく、仕事場に来ても兄から「お前は来るな」と言われ、父からはほとんど無視（しかも父の方は無自覚）、兄が出奔後、急に兄どころか当主の代わりをせい、と言われる… これはキツイ」

「自分は所詮身代わり、と思い生きるのはしんどいな。そして身代わりにすらならないのはもっと身の置き場がなくて辛かろうな」

傳が倒れてしまい、タエ1人で看病は難しいと考えたトキは雨清水家を訪れます。おかゆすら炊けないタエですが、「看病の邪魔ですよ！」とトキを追い出してしまいました。

トキが雨清水家を出ようとすると、ちょうど三之丞が帰ってきました。トキは三之丞に「おばさまに看病は無理でございます」と伝えますが、三之丞は「なら、どうすればいいんだよ！なんでもかんでも押し付けないでくれ！」と怒り出してしまいます。

「自分より家族に近い位置にいる屈託ない愛されキャラのトキから、ちゃんと考えたほうがよいといわんばかりに助言されるの、本当は言われるまでもなくわかってるだけに居た堪れないし惨めだろうな」



「三之丞のメンタルが少しずつずっと抉られてて見てられない」

と三之丞の心情を思いやる声が目立ちました。

おかゆも作れない

この回では、タエのお姫様ぶりも注目されました。かゆの作り方を知らず、米を焦がしてしまっていたタエ。炊事場にも関わらず、きれいに着飾った姿のタエからは、浮世離れしたお姫様だということが伝わってきました。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

三之丞はタエについて「信じられないかもしれないけれど、女中がいなくなり、今朝初めてふすまを１人で開けたと言っていた」と明かします。

「火の粉でお着物に穴があくからもっと台所仕事に向いてる着物かエプロン的なものして〜！と思ったら、もはやそういう次元じゃなかった」

「ふすまを自分で開けたこともなかったタエさんに、料理はハードル高すぎ」

「お金があるうちはいいけれど、そうでなけば生活能力の有無は死活問題…」

「生活するなら女中さん一人ぐらい残しておけばと思うけど、ふすまを開けたことがないレベルで何もやってこなかったタエ様は一人で家事ができないことすらわからないんだろうな」

など、タエのお姫様ぶりに驚き悲しむ声が上がりました。

松野家では小さな長屋に４人で暮らしているだけに、

「松野家、もう雨清水家に居候したらいいんでは…？ 家賃がかからんし、夫婦のプライベートも確保できるし、家事ができる人が増えるし…」



とのアイデアを出す人もいました。