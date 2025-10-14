12月に行われる「みえ松阪マラソン」を前に、子どもたちに速く走るコツや走る楽しさを知ってもらおうと、ランニング教室が三重県松阪市で開かれました。

みえ松阪マラソン実行委員会が、小学生を対象に「みえ松阪マラソン2025」でゲストランナーを務める、タレントでランニングアドバイザーの西谷綾子さんを迎えてランニング教室を開きました。

午前の部には小学生38人と保護者が参加し、西谷さんに速く走るためには足を高く上げてしっかり腕をふることや、スタート時の姿勢を意識するなど速く走るコツを教わりました。

子どもたちはレッスンを受けたあと、教わったことを意識しながら50メートルを走りました。

参加した子どもたちからは「いろんなことを教えてもらって、ちょっと速くなれたと思う」「腕と足を上げるのはしっかりできた」と楽しそうに話していました。

西谷さんは「できなくてもいいけれど、あきらめずにチャレンジしてくれたことが嬉しかった。これを継続してやって欲しい。あとはお父さんとお母さんが毎日どれくらい子どもたちに伝えられるか」と話していました。