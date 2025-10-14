アコギで米津玄師『IRIS OUT』を弾いてみた！ 驚きの原曲再現テクニックに「ギターが歌ってるみたい」「寿命伸びた」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【ギター】米津玄師/IRIS OUT Acoustic Arrange.Ver 【多重録音】』というビッ栗さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

どうも、ビッ栗です！この曲も映画も最高でしたね

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌で、米津玄師さんの楽曲『IRIS OUT』をアコースティックギターで演奏した動画が投稿されています。演奏者はビッ栗さん。

この動画は、1人の演奏者が多重録音で作り上げたもの。映像は4分割画面で、各パートの演奏が並行して進みます。主旋律からベース、ピアノソロ、ラップパートまで、あらゆる音をギターで表現しています。

驚きなのは、アコースティックな楽器では表現しづらい音も、ビブラートなど様々なテクニックを駆使して再現していること。原曲の雰囲気を損なわないアレンジと演奏技術は圧巻です。

ビッ栗さんは2012年から多重録音によるアコースティックギター演奏動画を投稿しており、過去動画にはアニメソングが多く含まれています。米津玄師さんのヒット曲『KICK BACK』も過去に投稿されており、再生数は1万回を超えています。

コメント欄には「原曲と同じくらい鬼リピしてます。寿命伸びました」「ギターが喋るって表現がよくあるけど、ビッ栗さんのギターは米津さんの声で喋り出す瞬間がある」「ニコニコにいる全ハチさん好きに聴いてほしい」といった絶賛の声が寄せられています。

米津玄師さんの世界観をアコースティックギターでていねいに描き出した、聴き応えたっぷりの動画です。興味を持った方は、ぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

きたー！！

すご〜!!!!!!

ここ最高に好き

ギターが歌ってるみたい

ニコニコ中に鳴り響いてほしいこの演奏

文／高橋ホイコ