2026年に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』に、高橋文哉が出演することが発表された。

原作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名コミック。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う。1月より放送開始されたアニメは、Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を記録。グローバルランキングでも2位、5カ国で1位、67カ国でトップ10入りを果たすなど、全世界で爆発的な人気を誇っている。

主人公である最強の殺し屋・坂本太郎役で主演を務めるのは、Snow Manの目黒。伝説の殺し屋を引退後、家族を愛する平和な日常を過ごすうちに推定体重140kgのふくよかなボディになり、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになるとカロリーが大量消費され、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本を演じる。ふくよかな体型の坂本を撮影する日は、毎日約4時間もの特殊メイクを行った。監督を務めるのは、『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などの福田雄一。

高橋が演じるのは、坂本太郎の相棒として卓越した戦闘センスを備える殺し屋であり、他人の思考を読み取るエスパーの朝倉シン。自身初の本格アクションに挑んだ高橋は「慣れないことに苦戦もしましたが、練習を重ねて、シンのかっこいい部分を少しでも体現できるように向き合いました。 撮影期間は福田監督、目黒さんをはじめとする、沢山の方に支えられ朝倉シンを作り上げることが出来ました」と、撮影当時を振り返り、挑戦的なアクションシーンへの手応えを語った。そして、本作で初共演となった目黒についても「初めてお会いした日に、僕はこの作品でシンのように『この方の背中を追いかければいいんだ』と思いました。 優しくて心配りができて、かっこよくてアクションもこなす目黒さんは僕にとって大尊敬できる存在です！」と、本作の坂本とシンの関係性のように新たな最強バディの誕生を予感させるコメントを寄せた。

あわせてシンのキャラクタービジュアルも公開されており、体勢を崩してもなお研ぎ澄まされた集中力で、標的を銃で射抜く姿が切り取られている。

シンのアクションを捉えた新映像も公開。優れた身体能力で多くのアクションシーンを自分自身で演じた高橋の華麗な身のこなしや銃撃戦といった、数々のバトルシーンが映し出されている。

