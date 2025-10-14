「GU」×『ポケピース』コレクション登場へ！ 冬にぴったり“ふわもこ”アイテムがラインナップ
「GU」は、11月28日（金）から、ポケモンたちの“ピース”な暮らしをのぞける『ポケピース』コレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】かわいすぎる！ 『ポケピース』コレクション一覧
■人気ワンピースも『ポケピース』デザインに
今回登場するのは、おでかけからリラックスタイムまで、 ほっこりした日常を切り取ったコレクション。
ウィメンズには、やわらかい肌ざわりが特徴の「ボアフリースオーバーサイズジャケット」や、スウェットとボア素材の切り替えデザインがポイントの「スウェットプルオーバー」など、ふわふわ＆もこもことした見た目が冬にぴったりなラインナップがそろう。
また、人気商品の「マシュマロフィールラウンジワンピース」は、ピカチュウとワッカネズミの総柄をデザイン。ピチューやワッカネズミを刺しゅうであしらった、別売りの「ルームソックス」と合わせても、かわいらしいコーディネートに仕上がるだろう。
さらに、カラビナで取り外し可能なパスケースが付いたボア素材のバッグは、ピカチュウ＆ピチュー、ヒバニー＆ニャスパー、ポッチャマ＆モクローの3種を用意。バックとパスケースは単体でも使うことが可能だ。
そのほか、キッズからは「スウェットパーカ」のほか、大人とリンクコーデも楽しめる「スウェットプルオーバー」、トップスとパンツを組み合わせた「ラウンジセット」が登場し、ポケモンたちと一緒に、冬のお家時間を楽しく過ごせるアイテムが並ぶ。
