¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢1É¤¤ÎÊÝ¸î¸¤¤Î¡Ö3Ç¯´Ö¤ÎÊÑ²½¡×¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï°¦¸¤¤Î¡Ö¤Ö¤ó¤¿¡×¤È¡Ö¤ß¤Ä»Ò¡×¤ÎÆü¾ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öº£Æü¤Î¤Ö¤ó¤¿¤È¤ß¤Ä»Ò¡×¤µ¤ó¡Ê@bunbunbubunta¡Ë¡£
¡¡1ËçÌÜ¤Ë¤Ï3Ç¯Á°¡¢²È¤ËÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÉô²°¤Î¶ù¤Ç¾®¤µ¤¯´Ý¤Þ¤ë¤ß¤Ä»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÉÛÃÄ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç°Â¿´¤·¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¿´°Â¤é¤«¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´¤Æ¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×½Ð²ñ¤¤
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤ß¤Ä»Ò¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¡£¡ÖÂ¿Æ¬»ô¤¤¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¶á½ê¤Ç¾ùÅÏ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î»Ò¤Ï¸µµ¤¤ËÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ß¤Ä»Ò¤À¤±¤ÏÌÓÉÛ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¿²¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡Ä¡£Á´¤Æ¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢Àè½»¸¤¤Î¤Ö¤ó¤¿¤µ¤ó¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤³¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éô²°¤Î¶ù¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò³«¤¤¤Æ
¡¡²È¤Ë·Þ¤¨¤¿Åö½é¤Î¤ß¤Ä»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Éô²°¤Î³Ñ¤ä¥±¡¼¥¸¤Î¶ù¤Ë¿È¤ò´ó¤»¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÃæ¤ÎÈâ¤ò³«¤±¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÃµ¸¡¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢3ÆüÌÜ¤ÎÌë¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¸¤«¤é°ìÈÖ±ó¤¤¿²¼¼¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë´ò¤·¤¯¤ÆÈô¤Óµ¯¤¤ÆË«¤á¤Á¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£¤Ç¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤Î¿¿¤óÃæ¤¬¤ß¤Ä»Ò¤µ¤ó¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Ë¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡×¤È¼«¤é´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àè½»¸¤¤Ö¤ó¤¿¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸
¡¡ºÇ½é¤Ï¾Æ¤¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ÕÃÏ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àè½»¸¤¤Î¤Ö¤ó¤¿¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·º£¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤Ä»Ò¤µ¤ó¤¬Â¾¤Î¸¤¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¤Îå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢º¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£·»Ëå¤ß¤¿¤¤¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÊÝ¸î¸¤¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÝ¸î¸¤¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢À¸¸å4¥«·î¤«¤é»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀè½»¸¤¤¬¿²¤Ê¤¤¡¦¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¦³ú¤à¡¦Ë½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ä¶ÌäÂê»ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢50ºÐÌÜÁ°¤Î»ä¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Þ¤¿»ô¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤¬¤¤¤Ã¤¿¥ï¥ó¥³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é°é¤Æ¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢Ç¯Îð¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¯ÂçÀÚ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÊÝ¸î¸¤¤â¤¼¤Ò¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ô¥Ô¥Ã¤È¤¯¤ë»Ò¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡Ø¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤Ê»Ò¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÊÑ¤ï¤ë¡×
¡¡ºÇ½é¤Ï¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸î¸¤¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÉÛÃÄ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ë¡£¤ß¤Ä»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¿®Íê¤È°¦¾ð¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÛÃÄ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¿²¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¿Þ¡¹¤·¤¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¡ª¾Ð¡×¤Èµ¤·Ú¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤À¤±¡¢¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡§¡Öº£Æü¤Î¤Ö¤ó¤¿¤È¤ß¤Ä»Ò¡×¤µ¤ó¡Ê@bunbunbubunta¡Ë
¡¡¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£