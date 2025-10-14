もえあず、タイトワンピ姿の“爆食い”動画が話題「徐々におなかが…」「たまげた」
大食い女王“もえあず”こと「もえのあずき」が14日までに自身のインスタグラムを更新。会員制倉庫型店「コストコ」で爆食いする様子を公開した。
【動画あり】次第に膨らんでいく…衝撃の爆食い動画を公開したもえあず
もえあずは「コストコで大食い」と書き出すと、ベンチに座ってコストコで販売されているサーモンの寿司やサラダラップを次々にほおばる姿を公開した。
涼しげな表情で商品を食べるもえあずだが、タイトなワンピースから腹部が次第に膨れ上がっていく様子が分かり、視聴者からは「徐々におなかがふっくらしてくる？」「えぇ〜食べっぷりやな〜」「たまげた」
