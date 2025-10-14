ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢23ºÐÌ¼¤È¿Æ»Ò2¿ÍÎ¹¡¡¡È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡É¤Ë¤¸¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡¡ºÊ¤Ïº£°æÈþ¼ù
¡¡²Î¼ê¡¦º£°æÈþ¼ù¤ÎÉ×¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê63¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¡Ê23¡Ë¤È¿Æ»Ò2¿ÍÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ÇÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¡×23ºÐÌ¼¤È¤Î2¿ÍÎ¹¤Ç¡È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡É¤Ë¤¸¤àÉÛÂÞÆÒÂÙ
¡¡¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤ò¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤ËÊâ¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤È¤Õ¤é¤êÆó¿ÍÎ¹¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ø¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¤ÏÉÛÂÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö½éÆü¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï¡¢É¾È½¤ÎÅ¹¤ÇËÌ²¤Ì¾Êª¤Î¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡¢¥¥å¥¦¥ê¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥ó¥´¥ó¥Ù¥ê¡¼¤òÅº¤¨¤Æ¡£Ç»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¡×¡Ö¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¡¢ÄÀË×¤·¤¿µðÂçÁ¥¥ô¥¡¡¼¥µ¹æ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÇîÊª´Û¤Ø¸þ¤«¤¦¡£½é¤á¤ÆÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç³¹¤òÁö¤ë¡£¤À¤¬¤ä¤Ï¤êÉÝ¤¤¡£¥·¥Ë¥¢¤ÎËÍ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£¿¨¤é¤Ì¿À¤Ëã®¤ê¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤ÈÎ¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢17Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È2ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÉÛÂÞ¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÉã¤Î´é¡É¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿ÉÛÂÞ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¼¤È¤Î¿Æ»Ò»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¾îÍÍ¤È¤Î¿åÆþ¤é¤º¤Î³Ú¤·¤¤Î¹¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤Ë»£¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤âÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥ÑÉÛÂÞ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
