◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月13日 ミルウォーキー）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が13日（日本時間14日）、ブルワーズとのリーグ決定優勝シリーズ（NLCS）第1戦にリリーフ登板。今ポストシーズン（PS）5試合目の登板で初めての失点を喫した。

大事なマウンドを託された。先発・スネルが8回1安打無失点と好投。佐々木はスネルの後を受け、2―0の9回からマウンドに上がった。まずは先頭のダービンを99.2マイル（約159.6キロ）内角直球で三飛に仕留めた。しかし続くコリンズに今PS初めてとなる四球を与えると、代打のバウアーズに中越え二塁打を許し、一打同点のピンチを迎えた。

1死二、三塁から1番・チョウリオに中犠飛を許しながらも2死までこぎ着けたが、2番・イエリチにはフルカウントから四球。ベンチからロバーツ監督が出て、交代を告げられた。

3番手・トライネンがコントレラスに四球を与え、2死満塁まで局面は進んだが、最後は4番・テュラングを空振り三振に仕留め、最少得点差を守り抜いた。佐々木は2/3回を1安打1失点、最速は93.3マイル（159.8キロ）だった。

フィリーズとの地区シリーズでは3試合に登板。第1戦、第2戦でセーブを挙げ、NLCS進出を決めた第4戦では同点の8回から登板し、3イニングをパーフェクト投球で勝利に貢献。試合後のシャンパンファイトでロバーツ監督が「ロウキに乾杯！」と音頭を取るなど、完璧な投球内容を披露した。

ブルワーズのマーフィー監督はシリーズ前日会見で、名指しこそしなかったが「最後の100マイルを投げるヤツもヤバイね」と笑い「スプリットを持っているだろう？あれは反則。リーグに訴えて出場停止にできないかな」と佐々木に対する警戒感をあらわにしていた。