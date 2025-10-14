日本テレビの滝菜月アナウンサー（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博を訪れた際の家族ショットを披露した。

「少し前に家族で大阪・関西万博へ」と書き出すと、万博会場内での自身と2歳の長男、夫との3ショットをアップ。

「2歳の息子には早いかな？と悩んだのですが…五感を通して各国の文化や空気に触れられて、子どもも楽しめるスポットやパビリオンも多く（息子はクウェート館が気に入りすぎて外に出たがらなかった笑）、結果的に、訪れて本当に良かった！夢の様に思える光景がいつか当たり前の現実になるかもしれない…と胸躍る1日でした」と振り返った。

「展示とは別で心に残っているのが、入場口など混雑する場所で、来場者がスムーズに進める様、アナウンスをしてくださるスタッフの方々。お一人お一人関西弁でオリジナリティのあるアナウンスをされていたのが印象的で、それがクスッと笑えて面白くて 暑さと混雑で疲弊しそうになる入場時から、大阪・関西万博のワクワクが止まりませんでした」とも記した。

滝アナは22年4月、早大時代の同級生と結婚。同年11月に第1子妊娠を発表した。昨年4月に第1子を出産し、今年4月に育児休暇を終え復職していた。

滝アナの投稿に、フォロワーからは「可愛い！」「旦那さんが確実にハンサムなシルエット！」「菜月ちゃん可愛らしい ご家族で万博行ったんですね！素敵」「滝ちゃん 万博行けて羨ましいです〜ご家族で素敵な旅癒されます」といった反響が寄せられている。