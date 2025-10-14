◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースのＢ・スネル投手（３２）が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第１戦の敵地・ブルワーズ戦に先発し、８回１安打無失点１０奪三振と快投。最速９７・７マイル（約１５７・２キロ）で球数１０３球。勝利投手の権利を持って守護神の佐々木朗希投手（２３）に直接バトンを渡した。

２回まで完全投球。３回先頭のダービンに初安打となる中前打を許したが、１死一塁からけん制で刺すなど冷静だった。味方が１死満塁からマンシーの“中ゴロ併殺打”で先取点を逃した直後の４回も１番チョウリオ、２番イエリチから連続三振を奪って３者凡退と流れを渡さなかった。

５回まで６５球で１安打無失点。６回も２つの三振を奪って３人で料理すると、チェンジアップを巧みに操り、７回も３者凡退。８回２死からフリリックをカーブで見逃し三振に斬り、圧巻の１７者連続アウトでマウンドを降りた。四死球もなく、唯一出した走者はけん制でアウトにしたため、打者２４人で８回を投げ切った。今季両リーグ最高勝利のブルワーズ打線を制圧し、これで１４回連続無失点となった。今年のポストシーズン（ＰＳ）は３試合で防御率０・８６だ。

レギュラーシーズンでは１１試合で５勝４敗、防御率２・３５だった左腕だが、ＰＳでは先発の柱としてフル稼働。レッズとのワイルドカードシリーズ第１戦では７回４安打２失点９Ｋ、フィリーズとの地区シリーズ第２戦では６回１安打無失点９Ｋといずれも好投して白星をマークしていた。

この日の試合前、ロバーツ監督は今季から加入したスネルの存在について「大きい。彼は正真正銘のエースであり、いつもマウンドで最高の選択肢になると感じさせてくれる。さらに由伸（山本）が今年一つ（投手として）階段を上り、タイラー（グラスノー）が復帰して好投していることも大きい」と断言した。

過去２度のサイ・ヤング賞の実績を誇り、５年総額１億８２００万ドル（約２７３億円＝契約発表時のレート）で獲得したスネルは今季、左肩炎症で４月から約４か月離脱したが、指揮官は「シーズン後半に強くするために温存した。その分シーズン前半では他の投手に負担がかかってしまったが、今となってはベストの形になっている」と話していた。