◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦で、２点リードの９回の場面に中３日で救援登板したが、メジャー復帰後は初失点を喫し、９回２死一、三塁の場面で無念の途中降板となった。３番手右腕トライネンがマウンドに上がり、無失点で切り抜けた。佐々木は２／３回を１安打１失点、２四球で最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）だった。

ＰＳは試合前時点で４試合で２セーブ、防御率０・００と完璧な投球を見せるなど安定していた佐々木だが、１死からは救援でのメジャー復帰後初となる四球を与え、続くバウアーズには中越えのエンタイトル二塁打を許して、１死二、三塁のピンチを招いた。チョウリオに中犠飛で１点差とすると、２死三塁からイエリチには四球を与え、無念の途中降板となった。

前回登板となった９日（日本時間１０日）の地区シリーズ（Ｓ）第４戦（５回戦制）の本拠地・フィリーズ戦では同点の８回から、守護神としては異例の３イニングを３６球で完全投球。延長１１回サヨナラ勝ちにつなげ、３勝１敗でのリーグ優勝決定Ｓ進出の立役者となった。試合後に朗希は「ホッとした気持ち。シーズンで（活躍）できなかった分、残された期間で仕事はできている。自分らしく投げられていることに喜びを感じる」と、充実感をにじませていた。

佐々木は９月途中から救援に転向。マイナーで２試合、レギュラーシーズンで２試合リリーフで登板し、ポストシーズンの登録メンバー入りをつかんだ。ワイルドカードシリーズでは４点リードの９回に登板して試合を締めくくると、４日（同５日）の地区シリーズ第１戦では、２点リードの９回に登板して無失点で抑え、日米通じて初のセーブを挙げていた。

これまでＰＳで２セーブを挙げるなど抑えに定着。地区Ｓでは４戦中３試合に登板したが、日程に恵まれたため、２日連続の登板はなかった。リーグ優勝決定Ｓは２連戦、３連戦、２連戦のため、場合によっては連投解禁の可能性もあり、ロバーツ監督は前日に「必要とあれば彼は準備ができている。彼とは頻繁に話をしているが、何を求められても対応できるだろう。連投は心配はしていない」と、初の２日連続登板を示唆していた。