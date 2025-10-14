【富士Ｓ・理貴の特注馬】骨折明けでもソウルラッシュの信頼は揺るがない　マイルＣＳ連覇へ復帰戦から好結果を

◆第２８回富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝１着馬にマイルＣＳの優先出走権

ソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）の地力を信頼する。前走の安田記念は、レース中に左第４中手骨を骨折。踏ん張りが利かない状況のなかでも、上がり３ハロン３３秒９で３着まで追い上げてきたところに、改めて強さを感じた。

夏場を治療と休養に充て、９月１５日から乗り込みを開始。坂路でじっくりと負荷をかけつつ、毎週木曜にＣＷコースでしっかりと時計を出すルーチンで順調に調整を消化している。１０月９日はＣＷコースでオープンファイア（５歳３勝クラス）を２馬身追走し、６ハロン８２秒１―１０秒７で１馬身先着。流れるような加速ラップを馬なりで刻み、一杯に追われた相手を楽々と突き放す絶好の動きは怪我の影響をみじんも感じさせない。ここに照準を合わせて、追うごとに状態を上げてきた。

東京マイルは勝ち鞍こそないが、２着、３着が２回ずつと苦にしていない。マイルＣＳ連覇に向けて挑む復帰戦となる。相手筆頭は前走で敗れた春のマイル王ジャンタルマンタル。この馬本来の走りを見せ、世代交代に待ったをかける。（山本 理貴）