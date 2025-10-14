◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点をリードした９回１死二、三塁の５打席目はこの試合２つ目の申告敬遠で勝負を避けれた。今季ワーストの１６打席連続無安打も存在感は抜群だった。１―０の９回表で、佐々木朗希投手（２３）はブルペンで投球練習をスタートした。スネルは８回１安打無失点の好投を見せた。

ブルワーズの先発は、本来は救援でオープナーとして起用された左腕のアシュビー。地区シリーズでは左腕に苦しめられたが、これまでの３打席は２打数２安打、１四球と相性はよかった。敵地ファンからブーイングが送られる中入った初回先頭の１打席目は四球を選んで出塁した。

ブルワーズは２回から本来は先発で今季１３勝を挙げた右腕のプリースターが登板。大谷は今年７月１８日（同１９日）に対戦して３打数無安打だった。３回１死走者なしの２打席目では、フルカウントから８球目のカットボールをはじき返すも左飛。徹底した内角攻めだった。

４回にはドジャースが１死満塁のチャンスを作ったが、マンシーの本塁打性の当たりがフェンスに当たって中堅手が捕球したが、ド軍の走者は判断を誤って「８―６―２」で本塁と三塁で２つのアウトを奪われて「中ゴロ併殺打」となる珍プレーでもありビッグプレーも出た。５回１死二塁の３打席目では申告敬遠。試合中盤ながら勝負を避けられ、続くベッツが二ゴロ併殺打に倒れた。

６回には１死走者なしからフリーマンが３番手右腕のパトリックから右翼席へ先取点となるソロ。ベンチで見守っていた大谷も両手を挙げて喜びを爆発させ、チームのリーダー格のベッツとロハスはベンチを飛び出してフリーマンを祝福した。１―０の７回１死走者なしの４打席目は４番手左腕・ケーニッグの前に一ゴロに倒れて、地区シリーズから今季ワーストを更新する１５打席連続無安打となった。

大谷はレッズとのワイルドカードシリーズでの２試合は、９打数３安打で２本塁打も放ったが、フィリーズとの地区シリーズの４試合では１８打数１安打の打率５分６厘とブレーキ。この日の試合前の時点で１１打席連続無安打だった。１９打席で左腕との対戦が１６度あり「左打者にとっては思い通りにいかなかった」と振り返ったが、ロバーツ監督は「反省していることを願っている。打席での質をよくする必要がある」、「あのようなパフォーマンスではワールドシリーズは勝てない」と注文をつけていた。