女優の内田有紀が１４日、都内で「ヤクルトギネス記録認定授与式」に登場した。

国内外で販売されている「ヤクルト」が最大の乳酸飲料・乳酸菌飲料ブランド（最新年間売上）としてギネス世界記録に認定されたことを記念したイベント。

ヤクルトのＣＭにも出演している内田は、今回の受賞について「努力を超えた先にある行動力が無ければたどり着けない。社員の皆さんの努力、誠実な思いが今日につながったと思うので、社員の皆さんも大きな励みになると思います」と賞賛した。

この日は、ギネス世界記録を祝して新商品「Ｎｅｗ ヤクルトピーチ味」（１１月１０日発売）を発表。海外で人気の味となっており、内田も「ピーチの香りがしてさわやかな味わい。今までのヤクルトと違った新感覚の味」と絶賛した。

ギネス世界記録認定にちなみ、世界一を目指したいことを聞かれると、「『ありがとう』って言葉を重ねる回数、世界一を目指したいと思います。『ありがとう』って気持ちで立っていると、自然と笑顔で頑張れますし、次の自分に会う楽しみが出来る。『ありがとう』を重ねて、あわよくばギネスで世界一が取れればなと思います」と笑顔で語った。

ヤクルト９０周年に対して、１１月で５０歳を迎える内田。「人生１００年時代って言われていますし、半分まで来ました！ （ヤクルトと同じ９０歳まで）あと４０年あるなと思ったときに、やりたいことやできてないことたくさんあるなと思えたんです。まだまだ勉強しなきゃいけないし、自分を磨いていかなければ枯れて行っちゃうので、頑張りたい」と活動に更なる意欲を見せた。