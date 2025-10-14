【前後編の後編／前編を読む】シングルマザーと結婚、“娘”は10歳年下…「あの子のほうがお似合い」と言われた妻のひきつった笑みと、2年半で終わった家庭生活

田所秀顕さん（51歳・仮名＝以下同）は、25歳のとき、7歳上の女性・美和子さんと出会った。高校時代に出産した娘の優希さんをひとりで育ててきたという彼女の強さに惹かれ、結婚。3人での暮らしは穏やかに始まったが、やがて秀顕さんと10歳しか変わらない優希さんからの“接触”が増えていった。関係を持つことはしなかったものの、その後、秀顕さんは「娘を誘惑した」と美和子さんから責められてしまう。

結婚生活は2年半ほどで破綻した。ひとり暮らしを始めた秀顕さんは、淡々と仕事をしながら、中高時代や専門学校時代の友だちと旧交を温めた。もう恋にも結婚にも縁がないだろうと思っていたが、28歳のときに仕事で知り合った同い年の恵里さんと、交際3ヶ月で結婚した。

息子に「感謝」を告げられ、秀顕さんは己の罪にやっと気づいた

「恵里は正直で、少しのんびりしたところのある優しい女性なんです。つきあおうと言ったら、ひとり娘だから親に挨拶に来てほしいと言われ、つきあうことを報告しようとしたら、親はすっかり結婚だと勘違いしちゃって。おとうさんもおかあさんも明るくて、僕が離婚した話を聞いても動じなかった。大きなゴールデンレトリバーが僕を弟のようにかわいがってくれて（笑）。家庭の雰囲気にやられましたね、とても居心地がよかった」

暗中模索しながら家庭を作るより、すでにこういう家庭で育った女性と彼女の実家近くに住むのもいいなと思ったと秀顕さんは当時を振り返る。

順調だった二度目の生活

恵里さんの実家近くにマンションを借りて、二度目の結婚生活はスタートした。

「すぐに息子ができて、2年後には次男が生まれて。また男だらけになりましたが、結婚生活は順調でした。義母が手伝ってくれることもあって、恵里は小さな子がふたりいてもイライラしているのを見たことがありません。子どもに対しても、おっとりと楽しそうに話すので、うちの子たちは金切り声を出したことがないですね」

英才教育とも無縁だったが、恵里さんは暇があると子どもたちを児童図書館につれていった。秀顕さんも何度も一緒に行った。恵里さんは子どものころから絵本が大好きだったのだという。彼女の趣味は絵を描くことだった。秀顕さんが子どもたちを見ているから、好きなようにしていいよというと、ずっと鉛筆でスケッチをしている。子どもたちが大きくなると、妻は水彩画を描くようになった。

彼自身は、独立起業の夢を抱きながらも、やはり自分には会社組織に属しているほうが向いていると判断、1度転職して今もその会社に勤めている。

「長男も次男も高校までは公立校でした。ふたりともスポーツ好きで、学校生活を楽しんでいたみたいです。長男は高校時代からスペイン語に興味をもっていて、大学時代は短期留学を繰り返し、スペイン語を活かせる商社に就職しました。次男は高校を出て専門学校へ。それぞれ自立の目処がたったとき、妻とふたりで乾杯しました。僕にとってはできすぎた妻でした」

「おとうさんに、会ってほしい人がいる」

二度目の結婚生活がこれほどまでにうまくいったのは、秀顕さんが柔軟であり、恵里さんがおっとりしたタイプだったからだろう。恵里さんの親が適度な距離感を持ちながらも見守ってくれたことがなにより大きかったと秀顕さんは言う。義両親が理想的な夫婦関係を築いていたから、ふたりを目標として生きてこられた、と。幸せなことだったとしみじみと言ったあと、彼は「ところが」と前のめりになった。

「半年ほど前、長男が『おとうさんに、会ってほしい人がいる』と言いだしたんです。おかあさんに言ったらきっと反対されるから、まずおとうさんに会ってもらいたいと。つきあっている人がいるのは薄々気づいていましたが、まだ23歳、就職したばかりですからね。結婚には早いぞと冗談交じりに言ったら、長男は複雑な表情だった。わけありなのかなと思いながらも、個室のレストランを予約しました」

自分だって7歳年上の子どもがいる女性と、25歳で最初の結婚をしたのだから、何があっても反対はできないよなと思いながら、秀顕さんは予約したレストランに行った。

「ふたりはもう来ていました。僕に背を向けて座っていた女性が、長男に促されて立ち上がり、振り返った瞬間、僕はくらくらっとめまいがしました。優希だったんです」

優希さんから聞かされた「その後」

15歳だった優希さんの面影が、その顔にはあった。「というか、優希の顔はどんなに年とっても忘れませんよ」と秀顕さんは苦笑する。

素早く計算したら、優希さんは長男より18歳年上だ。どうしてこのふたりが目の前にいるのか理解できなかった。

「僕、優希さんと学生時代からつきあってるんだ。結婚したいと思ってると長男が言うのを聞いて、『それはいくらなんでも』と絶句してしまいました。『やっぱり無理よ、あきらめましょう。あなたにはあなたにふさわしい女性がいるはずよ』と優希は言って、立ち上がろうとした。いや、ちょっと待ってと言うしかなかった」

何を食べたのか、どんな話をしたのか秀顕さんは動揺しすぎてほとんど覚えていないという。ただ、優希さんが「母は私が20歳のときに亡くなった」と言ったのだけは覚えている。あれからまもなく美和子さんはこの世の人ではなくなっていた。なぜ優希さんは知らせてくれなかったのか。

「ラッキーなことに、食事が終わるか終わらないかのところで長男の友人から連絡があったんです。親友が大ケガをして病院に運ばれたと。その時点ではケガの状態もわからないけど、親友は地方出身だし、当時恋人もいなかった。だから自分が駆けつけるしかないと、長男が言うんです。じゃあ、僕が優希さんを送ろうと言いました。そして優希とふたりで静かなバーへと移動したんです」

知ってて近づいたのか？

うちの息子をたぶらかすなんてどういうことだ、結婚はやめてほしい、きみのせいで僕の最初の結婚生活は破綻した、離婚しなければ美和子だって元気だったかもしれないじゃないか……。言いたいことはたくさんあった。だがもっとも聞きたかったのは、自分の息子だとわかっていて近づいたのかどうかだ。

「知らなかったと優希は言いました。それどころか『私が近づいたわけじゃない、たまたま私がスペインの食材を輸入する会社に勤めているので知り合っただけだ』と。まさか秀さんの息子だとは思わなかったとも。ただ、長男と私的な話をするようになって、感じるところはあったようです。それでも『今日、顔を見るまでは確信がもてなかった』って。皮肉なものねと彼女は言いました。オレは息子に嫉妬している……そう思いました。神様はいたずら好きなのかもしれないなあと僕がつぶやくと、優希は僕の手に手を重ねてきました」

背中がぞくっとした。優希さんは10代のころから、妙な色気のある少女だった。それが今、大人の妖艶さを身につけ、さらに色気を増していたのだ。ビクッとしたのがわかったのだろう。優希さんは、「あのころ、私は秀さんに本当に抱いてもらいたかったのよ」とハスキーな声で囁いた。

「最初の男がどういう人かは大事だなと今でも思ってる。私は男運がなくてと、なんだか僕に責任があるような言い方をされました。ムッとしたけど彼女の顔を見ると、色っぽい笑顔と濡れた目がこちらに向けられている。この場から去らなければいけないと思いつつ、足が動かないし言葉も出ない」

抱いてくれたら、別れるわ

息子と別れてほしい？ と優希さんは聞いた。「悪いけど」と彼は言った。じゃあ、秀さんが責任とってよと優希さんが顔を覗き込んできた。

「なりゆきに任せるしかなくなってしまった。あの頃、はねのけられたのは相手が未成年だったから。それだけの理由です。大人になった優希をはねのける理由がなかった」

秀さんが抱いてくれたら、私は息子くんと別れるわと優希さんは言った。そんな言葉に乗せられてはいけないと頭の中で赤信号が点滅しているのに、秀顕さんは優希さんの肩を抱いてタクシーに乗り込み、ホテルへと行った。

長男にはなんと言ったか

「強気に見える優希が、僕と関係をもったあと泣いていました。それを見たら、僕もなんだか泣けてきてしまって。ふたりともあの頃からこういう関係を望んでいたんだと思わされてしまった気がします」

ホテルを出て優希さんをタクシーに押し込みながら、「約束は守ってほしい」と伝えた。自宅に帰ると、長男がすでに帰っていた。どこへ行ってたんだよと聞かれ、優希さんを送り届けたあと、ひとりで飲んでいたと答えた。優希と連絡がつかないんだと長男は不安そうに言った。

「長男の部屋で、いったいどこで知り合ったんだ、どういうつきあいなんだと聞いたら、優希の言ったことは間違いではないとわかりました。年齢差で反対すると長男は反発するだけだと思ったから、結論は出すな、もう少し時間をかけろということだけ伝えました。長男は『うん』と煮え切らない返事でしたけど」

今更気づいたコトの罪深さ

その後、長男は研修などで多忙な日々を送り、なかなか会えない日々が続いていたようだ。そんなある日、優希さんから秀顕さんに連絡があった。

「あなたとの約束を守って、長男くんとは少しずつ疎遠にしてるからと言っていました。長男が、なかなかデートできないから優希さんのところに泊まりに行きたいと言ったことがあるそうです。でも優希は断ったと。『秀さんとの約束を守ってるの。だからご褒美ちょうだい』って。それを突っぱねられるほど僕は強い人間じゃないんですよ」

再度、優希さんと会ってしまった。その帰り道、電車で疲れたように立っている長男とばったり会った。仕事って大変だよねと長男は照れたように笑った。

「でも、おとうさんもこうやって僕らを育ててくれたんだな、仕事で嫌なこともあっただろうなと思って、改めて感謝してるよと言われたんです。思わず涙目になって長男に笑われました。おとうさんも年だな、と」

その瞬間、秀顕さんは自分がしていることの罪深さに気づいたという。今は優希さんからの連絡にも「悪いけど……」と断り続けている。優希さんを刺激しないように一歩ずつゆっくりと後退していこうと考えているそうだ。

「怖いのはいきなり逆襲がくることですよね。それを予測するなら、恵里におおまかなことだけでも話しておいたほうがいいような気もするんですが……。恵里はたぶん、まったく理解できないんじゃないかと思うし。うーん」

最後は頭を抱えてしまった秀顕さん。妻と息子たちにずっと隠し通していられるよう祈るしかない。

秀顕さんの「幸せ」は、思わぬ形で壊れてしまった。優希さんを駆り立てるのは、彼への復讐なのか、恋心なのか……。一度目の結婚が失敗に終わったてん末は【記事前編】で紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

