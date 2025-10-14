こんにちは、新潮社校閲部の甲谷です。

今回もクイズから。

次に挙げるのは、どれも時代小説でよく出てくる言葉です。それぞれ、一般的に何と読むでしょうか？ 3番と4番は、辞書上では2つの読みがあります。

1.床几 2.旅籠 3.（髪型の）月代 4.匕首 5.裃

【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょう

思えば29回目

この連載も29回目となりました。半年以上も原稿を書き続けてきたのかと思うと感慨も一入です。「一入」は“ひとしお”と読みます。なぜ漢字ではこのように書くのでしょうね……という話は次の機会に譲るとして、少しだけこれまでの連載を振り返ってみます。

当連載では、校閲という仕事そのものについての話の他に、いろいろな「判断に迷う日本語表現」や、校閲の現場ではそれらをどのように扱っているか、といった話をしてきました。

校閲作業で使用するハンコ

例えば、当連載でも最近取り上げた「貯金を取り崩す」「貯金を切り崩す」の話もそうですし、以前ご紹介した「有名な逸話」「明るみになる」といった表現、「姑息」「憮然」「破天荒」などの意味の変化、また漢字の使い方として「散りばめる」「喝を入れる」など……。ここに挙げた例はどれも、校閲の同業者であれば「ああ、あれね」と思うものばかりでしょう（私はこれらを必ずしも「誤用」と言っているわけではありません。過去記事をご参照ください）。

「せい」と「おかげ」の話

さて、そんな日本語表現の中から、今回ご紹介するのは「せい」と「おかげ」の話です。

まずは例文を見てみましょう。

1.彼が道を間違えたせいで、集合時間に遅れてしまった。

2.雨が降ったおかげで、花に水やりをせずにすんだ。

この2つの文のように、一般に「せい」は困った結果が生じた時、「おかげ」は良い結果が生じた時に使われることが多いと言われます。例えば、『大辞泉 第2版』の「せい」の項には「多く、よくない結果をもたらす場合にいう」と明記されています。

ここで、上の2文の「せい」と「おかげ」を入れ替えてみます。

3.彼が道を間違えたおかげで、集合時間に遅れてしまった。

4.雨が降ったせいで、花に水やりをせずにすんだ。

まず、3番については、「『おかげ』は良い結果の時だけじゃないの？ 『おかげさまで』とも言うし……」と違和感を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、じつは日本語表現として間違ってはいません。

『新明解国語辞典 第8版』には、「おかげで」は「自分がひどい目にあう原因となった事柄を皮肉をこめて言うことがある。その点では『せいで』と類義的になる」と書かれてあり、場合によっては「せいで」と同じように使うことができると明記されています。「おかげでひどい目にあったよ〜」と愚痴をこぼしているイメージですね。

一方、4番の文には違和感を覚える方が多いでしょう。「雨が降ったせいで、野球の試合が中止になった」ならば文章として通りがいいのですが、「せい」のあとに「〜せずにすんだ」とあると、普段あまり見かけないタイプの文章のようにも思えます。

ちょっとややこしい「せい」の用例

しかし、「せい」の後に良い結果を表す文章が来てはいけない、ということではありません。次の例を見てください。

5.教師という立場のせいで、若者をよく観察するようになった。

これは『三省堂国語辞典 第8版』で「困らない場合の例」として紹介されていた文章です。

「教師という立場のせいで、何事にも神経質になってしまった」などのようにネガティブな結果を表す文章を後につけることもできるし、「若者をよく観察するようになった」というポジティブに取れる結果が来ても大丈夫、という場合もあるわけです。

では、同じ「せい＋ポジティブ」という構造の4番・5番の文章で、なぜ4番の文章には違和感があるのでしょうか。

この問いに一つの方向性を示してくれるのが『明鏡国語辞典 第3版』の記述です。引用します。

〈「せい」【使い方】（1）よくない結果にいうことが多いが、よい結果にもいう。「苦労したせいか心遣いがこまやかだ」（2）感謝の気持ちがこもる文脈で使うのは誤り。「×あなたのせいで助かった 〇あなたのおかげで助かった」〉

（2）の説明がとても分かりやすいですね。4番の文章、「雨が降ったせいで、花に水やりをせずにすんだ」はまさに雨に対して感謝の気持ちがある文脈ですので、『明鏡』によると誤り、というわけです。

彼のせいで啓発された？

しかし、ここでまた一つ問題が出てきます。『岩波国語辞典 第8版』には次のような例文がありました。

6.彼が同級だったせいで大いに啓発された。

この「せい」は、先ほど見た「困らない場合の例」の一つで、ポジティブな結果をもたらしたときにも使われる「せい」の用法であると解釈できます。しかし、『明鏡』の「感謝の気持ちがこもる文脈で使うのは誤り」という記述とは一見、矛盾してしまうようにも思えます。

私なりの解釈ですが、『明鏡』の記述はあくまで現代的な用法での話であり、ここでの「せい」という言葉の意味にはもう少し“広がり”があるのではないかと考えます。

「せい」は漢字で「所為」と書きます。昔は多く「しょい」と読まれ、「為せる所」、すなわち「したこと」「態度」といった意味で用いられたようです。

『日本国語大辞典 第2版』においても、

上のことばを受けて、形式名詞のように用いて、それが原因・理由であることを表わす。

とあり、もともとはポジティブ・ネガティブ関係なく「原因・理由」全般を表す時に用いる言葉だったことが分かります。「彼が同級だったせいで大いに啓発された」という一文は、よく見られるような「お前のせいで……」というネガティブな意味ではなく、もっとニュートラル（中立的）な、原因と結果を表す一文、と捉えるべきでしょう。

6番の「せい」はやや文語的な使われ方であると言えます。このように、「昔は一般的だったはずだが、現代ではあまり見かけなくなった用法」に校閲としてどう向き合っていくか、というのは非常に難しい問題なのです。

言葉の守備範囲

上に挙げた「せい」の伝統的な使われ方としては、他にも次の7番のような例があります。

7.樹の影は樹よりも弱々しく、はかないから、そのせいで魅惑的なのではない。そういう局面もあるかもしれないが、それがすべてではない。

（丸谷才一『樹影譚』文春文庫、1991年より。原文は旧かな遣い）

「せい」のあとに「魅惑的」というポジティブな語句が来ていることから、この「せい」についても『日本国語大辞典』にあるような「原因・理由」という包括的な意味で使われていると解釈するのが妥当かと思われます。

今回見てきたように、「せい」と「おかげ」はそれぞれ“守備範囲が広い”言葉であると言えるでしょう。校閲の現場でも、特に文芸作品などにおいて、誤用ではない「せい」「おかげ」に余計な指摘を入れていないか注意する必要があります。

「辞書のせいで、良い校閲の仕事ができた」という一文も、場合によっては誤用とは言えない……日本語は、そして校閲という仕事は本当に奥が深いものです。

甲谷允人（こうや・まさと Masato Kouya）

1987年、北海道増毛町生まれ。札幌北高校、東京大学文学部倫理学科卒業。朝日新聞東京本社販売局を経て、2011年新潮社入社。校閲部員として月刊誌や単行本、新潮新書等を担当。新潮社「本の学校」オンライン講座講師も務める。

デイリー新潮編集部