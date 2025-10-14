【前後編の後編／前編を読む】娘を亡くしたはずの家に並ぶ真新しい絵本、子供靴、歯ブラシ… “開けてはいけない部屋”に触れられた母の豹変

これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。

今回話を聞いたのは、埼玉県の某所で夫と娘と暮らす50歳の珠美さん（仮名）。近所に住む1つ年上の従姉には、珠美さんの子と同い年の娘がいたが、4歳の頃、不慮の事故で亡くなってしまう。夫と離婚し独り暮らしをしているはずの従姉の元に遊びに行くと、家には真新しい女児用のスニーカーや歯ブラシなどが置かれていた。異常を感じ従姉と距離を置くことにした珠美さんだったが、その後、娘の中学校の入学式で従姉と再会。が彼女は「うちの子と同級生だね」と告げるのだった……。

娘の初めてのお友達「佐藤さん」。親として会えるのを楽しみにしていたのだが…

＊＊＊

珠美さんの旧姓と、離婚した従姉の苗字は同じだ。ここでは仮に「佐藤」とするが、中学生になった娘は、「佐藤さん」という同級生と親しく付き合いだした。

珍しい苗字ではないから、最初は気にしていなかったが、ある日、珠美さんが帰宅すると、娘の部屋から会話の声が聞こえていた。

娘の愉しそうな笑い声。娘が友だちを連れてきたのだろうが、すでに午後七時だ。

夕食をご馳走するのはやぶさかではないが、親御さんの許可を取る必要があると思い、珠美さんは娘の部屋のドアをノックして声を掛けた。

「もうすぐ夕ご飯よ？ お友だちのおうちの人に連絡した？」

ドアの向こうが一瞬静まり、すぐに娘が「まだ！」と応えた。

そしてヒソヒソと「まだだよね？」と友人に訊ねるのが聞こえた。

「もしかして佐藤さん？」とドア越しに珠美さんが訊ねると、娘が「うん」と言った。

かねて噂の佐藤さんだと思うとにわかに親しみが湧き、好奇心も膨らんで、珠美さんは娘の部屋のドアをちょっと開けてしまった。

すると、ベッドの上に1人で座る娘と目が合った。

「えっ？ 佐藤さんは？」

「この子だよ？」

娘が指差した先には誰もおらず、全身の毛が逆立つような心地を覚えて、「いないよ！」と言うと、「いるじゃん！」と即座に言い返された。

その直後、肩に重い衝撃を感じて、珠美さんは後ろによろめいた。

「あっ、待って！」

娘が言って、珠美さんを突きのけて部屋から走り出ると、そのまま玄関の方へ駆けていった。

実在しない “佐藤さん”

珠美さんが気を取り直して玄関に行ったときには、娘はドアを開けて出ていくところだった。慌てて後に続く――と、ひんやりとした夜気が全身を包んだ。

寒気に襲われてひるみつつ、娘が向かった方へ目を凝らすと、門の辺りに、街灯の明かりに照らされて2人の少女のシルエットが浮かんでいた。

一方は娘だが、もう一方は真っ黒な影の塊のようで、細かなところが判然としない。

「じゃあ、また明日！ ごめんね。お母さんが変なこと言って。……うん、わかった！」

会話しているようなのに、耳に届くのは娘の声ばかり。

この出来事を夫に話したところ、彼は「まずは同級生に佐藤という子がいるかどうか確かめてみよう」と提案した。

すぐに名簿で確認してみると、1年生には佐藤という女の子が2人いたが、同じクラスには1人もいなかった。

しかし娘に「佐藤さんは同じクラスの子？」と訊くと、「うん」とうなずくではないか。

そこで珠美さんは直感した。あれは、従姉の娘の幽霊に違いない――。即座に娘に「佐藤さん」が実在しないことを切々と説いた。

「佐藤さんは多分、近所の従伯母さんの子どもだよ。本当はいないはずの子なんだ。だから、もう近づいちゃダメ。他の子たちと遊びなさい」

「……無視しろって言うの？ そんなこと出来ないよ！」

娘は目に涙を浮かべて抵抗したが、珠美さんがクラス名簿を見せて、「ほら。佐藤さんは本当はいないんだよ」と言うと、今度は一転して怯えた様子になった。

「怖い！ だって、いたはずなのに！ また話しかけてきたらどうしたらいいの？」

怯える娘

その日を境に、娘は登校を拒むようになった。

珠美さんが半休を取って教室まで付き添っても、早退してきてしまう。そこで、担任教師や学年主任に協力を仰ぎ、下校の時刻まで校内で待機させてもらった上で「何かあったらお母さんのところに走って来なさい」と娘を説き伏せると、なんとか早退せずに済んだ。

娘によると、珠美さんが学校にいる間は「佐藤さん」が現れなかったそうだ。

それから数日間、夫婦のどちらかが学校にいることにした。その結果、「佐藤さん」が娘の前に出てくることはなくなった。

しかし、まだ安心できない――。そういった経緯で、珠美さんが「除霊やお祓いが出来る霊能者さんの知り合いを紹介して」と私に頼んできたのだ。

インタビューから半年あまりが過ぎた今年5月下旬、珠美さんから久しぶりにメールが送られてきた。それによると、連休中に夫の実家の菩提寺に家族3人で出向き、加持祈祷を受けたということだった。

その際、従姉について住職に相談をした。住職は従姉とその死児の御霊のためにも追加で護摩供養をし、「護符」を2枚くれたそうだ。

1枚は珠美さんの家のため、もう1枚は従姉の家に貼るためだった。

返された護符

従姉は、珠美さんから素直に護符を受け取った。

拒否されるかもしれないと身構えていたのだが、むしろ感謝されたのだという。



しかし、その翌週に何か変化があったか知りたいと思い、従姉にメッセージを送ると既読が付かず、電話にも出ない。

心配して自宅を訪ねると、従姉は留守にしていた。そこから従姉と会えていない……と珠美さんは言っていた。

あれから4か月。さすがにもう連絡は取れただろう。

この稿を書き起こすにあたって、“従姉のその後”を珠美さんに問い合わせた。すると「あれから間もなく、従姉は行く先を告げずに引っ越した」という。私は暗い想像に誘われた。

「連絡も取れず、親戚一同、心配しています。仕事も辞めてしまったようですし。どこかで元気にしていると思いたいのですが……」

「従姉さんにあげた護符はどうなりましたか？」

「それが、うちのポストに入っていたんですよ。6月のことです。たぶんマンションを引き払った日に入れていったんだと思います。ポストに何も書かれていない封筒があって、開けてみたらあの護符が出てきました」

護符の力で死んだ子の幽霊を祓われるのが嫌だったんじゃないかな……と小さくつぶやいた珠美さん。

「余計なことをしてしまいました。私がおせっかいを焼いたばっかりに……」

と、珠美さんは後悔を口にした。

「亡くしたお子さんの幽霊を連れて、長い旅行をしているだけかもしれません。それとも、新天地で無事に暮らしていらっしゃる可能性もありますよ」

こう言って私は慰めたのだが、本当にそうであってほしいものだと心から思う。

＊＊＊

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

