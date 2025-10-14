ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Âè5ÂÇÀÊ¤â¿½¹ð·É±ó¡¡¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÔË¾¤ÎÄÉ²ÃÅÀ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè5ÂÇÀÊ¤â¿½¹ð·É±ó¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1¡½0¤Î9²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂè5ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¥Ù¥ó¥Á¤ÏÌÂ¤ï¤º¿½¹ð·É±ó¤òÁªÂò¡£¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¡¢°ìÎÝ¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÇËþÎÝ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢ÂÔË¾¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤«¤é»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¡£3²ó1»à¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ïº¸Èô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó1»àÆóÎÝ¤ÎÀèÀ©µ¡¤Ï¿½¹ð·É±ó¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥Ë¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ìÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£7²ó1»à¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï°ì¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÅ¨·³¤¬º¸ÏÓ¤òÂ¿¤¯¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢4»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦056¤ÈÄãÌÂ¡£Âè4Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Öº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¼ºÅê¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ëº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç6ÀïÁ´ÇÔ¤È1¾¡¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£NLCS¤Ï7»î¹çÀ©¤Ç¡¢4¾¡¤òÀè¤Ëµó¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¡ÈÅ·Å¨¡É¤ò¹¶Î¬¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ê¤ë¤«¡£ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£