14日、国民民主党の玉木雄一郎代表が「政権交代の必要性」に言及した。

【映像】玉木代表が「微妙な民意」と発言した瞬間

政権交代を起こす必要性について会見で問われた玉木代表は以下のように答えた。

「今までと違っていろいろなパターンがあり得る。選挙を通じて示される民意は重要だと思うが（現状は）『微妙な民意』だ。自民党・公明党に過半数を与えないということも民意。複数の政党が生まれているのもまた民意だ。選挙という形態を通じて示された民意の中で、どうやって政治を前に進めていくのか、多様な民意を反映していくのか、ここはまさに政治の知恵が与野党を超えて求められると思う」「日本の政治を安定させていくことは大事だ。多党化すること＝不安定化につなげないような政治の知恵が必要だと思う」

10日、自民党・高市早苗総裁と公明党・斉藤鉄夫代表による党首会談が行われ、公明側から連立離脱を伝え、26年の協力関係に幕を下ろした。これを受けて国民民主党の玉木雄一郎代表は「内閣総理大臣を務める覚悟はある」と語っていた。14日午後には国民民主党と自民党の幹事長会談、夕方には国民民主党、立憲民主党、日本維新の会の３党による幹事長会談が予定されている。

（ABEMA NEWS）