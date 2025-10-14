【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 vs ブラジル代表（10月15日／東京スタジアム）

【映像】衝撃！ブラジル代表、韓国戦の全5ゴール

サッカー日本サッカー代表は10月14日、国際親善試合でブラジル代表と東京スタジアムで対戦する。この試合のスタメンを読み解きたい。

10日のパラグアイ戦（2−2のドロー）から中3日で、移動も大阪−東京で最小限、そして過去に一度も勝ったことがない（2分11敗）王国ブラジルとの貴重なテストマッチだ。森保一監督も前日会見で、「同じ目線でアグレッシブに戦って、思い切ってチャレンジしたい」と語っており、今シリーズのベストメンバーをぶつけると読む。

ちなみに指揮官は、10日の韓国戦で5−0と快勝したブラジルについて、「シンプルに強いなと思った。世界トップトップのクオリティーを持った選手の集団で、監督（カルロ・アンチェロッティ）も世界トップトップ。リスペクトを持ちながら、同じ目線で挑みたい」と印象を語っている。

まずGKは、2試合連続で守護神の鈴木彩艶（パルマ）だろう。3バックは伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（トッテナム）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、冨安健洋（無所属）、そして板倉滉（アヤックス）が怪我やコンディション不良で選外。そんな中でもパラグアイ戦で好守を見せた渡辺剛（フェイエノールト）と鈴木淳之介（コペンハーゲン）を継続起用し、さらに大怪我を乗り越え約1年ぶりに代表復帰した谷口彰悟（シント＝トロイデン）のトリオと読む。次点は瀬古歩夢（ル・アーヴル）だ。実質4トップで攻めてくるブラジルに対しては、WBを下げて対応する時間帯も増えるはずで、中央に入るはずの谷口のラインコントロールはとりわけ鍵になる。

遠藤航（リヴァプール）と守田英正（スポルティング）の二枚看板をコンディション不良で欠くボランチは、パラグアイ戦でMVP級の働きを見せた佐野海舟（マインツ）のインテンシティーがやはり不可欠。相棒はパラグアイ戦で30分ほどのプレータイムにとどめた鎌田大地（クリスタル・パレス）か。ただ、鎌田はシャドーに回る可能性もあり、そうなると田中碧（リーズ）の2試合連続スタメンもありえる。

「タケはプレーできる状態」と森保監督

右WBは堂安律（フランクフルト）か。堂安をシャドーに回すなら、伊東純也（ヘンク）、そして高さ対策で望月ヘンリー海輝（町田ゼルビア）というサプライズもありえる。左はパラグアイ戦後に前田大然（セルティック）が怪我で離脱しており、2試合連続で中村敬斗（スタッド・ランス）になりそうだ。

シャドーは、プレス強度の高さを考えても南野拓実（モナコ）は外せないはず。足首の怪我を抱え、パラグアイ戦を欠場した久保建英（レアル・ソシエダ）は、森保監督が前日会見で「タケ（久保）は、プレーできる状態にあります」とコメント。とはいえ、「ただし、90分間はプレーできる状態ではない、させるべきではないと思っています。時間を限定してプレーしてもらいたい」とも語っており、スタメンとベンチスタートのいずれもありえる。久保をベンチの切り札にするなら、鎌田か堂安をシャドーで先発させるか。

CFは、エースの上田綺世（フェイエノールト）で決まりだろう。温存されたパラグアイ戦では、89分からスクランブル出場して5分後に同点弾を上げるなど、オランダリーグ8戦8ゴールの好調ぶりを代表活動にもしっかり持ち込んでいる。

スタメンはもちろんの交代枠も含めて、はたして森保監督はブラジル戦でどんなメンバーを選ぶのか。注目の一戦は19時30分のキックオフ予定だ。

（ABEMA／サッカー日本代表）

