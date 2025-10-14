葵わかな＆神尾楓珠のW主演でおくる10月クール新ドラマ「すべての恋が終わるとしても」(毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット)。ついに10月12日(日)に第1話が放送に！

高校の卒業式の日に付き合い始め、別々の美大に進学した由宇（葵わかな）と真央（神尾楓珠）。遠距離恋愛でなかなか会えないながらも幸せに過ごしていた日常が一変、大学４年生で突然の別れを迎えた二人が、３年後、偶然の再会を果たすまでの約10年間が描かれた。

視聴者の方々からは「ほろ苦い…」「それぞれの気持ちも言ってることも分かる。切なすぎる」「自分事のように捉えられる」など様々な反応が見られている。

第２話以降では、由宇と真央以外の3組の男女も加わり、切ない群像ラブストーリーがさらに加速。真央が学生時代に由宇に別れを告げた理由など、様々な真実が明らかになるので、ぜひ放送をお楽しみに！

■本編に繋がるスピンオフドラマをTVerで配信中！

第1話で高校の卒業式の日に付き合うこととなった由宇と真央。恋人になったばかりの2人の、地上波では描かれなかった初デートの様子が、スピンオフドラマとしてTVerで無料配信中！ 本編で描かれた遠距離恋愛に繋がるエピソードも収録されている。

さらに、第2話の放送後には、颯（藤原丈一郎）と莉津（本田望結）、颯の愛犬・桃太郎の２人と１匹を主人公にした、スピンオフドラマ第２弾が配信される。本編とあわせて、ぜひお楽しみに！

～スピンオフドラマ#1「はじめて名前を呼んだ日」あらすじ～

高校の卒業式のあと、付き合い始めたばかりの羽沢由宇（葵わかな）と大崎真央（神尾楓珠）がやってきたのは、真央の行きつけの喫茶店・だるま堂。高校1年生の頃に一目惚れした真央と付き合うことになり、初めてのデートに緊張しっぱなしの由宇。一方、真央は、もうすぐ遠距離恋愛になることを不安がる由宇に、「行くよ。俺が由宇に会いたいから」と、さらっと下の名前を口にする。もしや、女性慣れしているのでは？と由宇は真央に疑問を抱くが…。付き合ったばかりだからこその、ぎこちない距離感が愛おしい、本編第1話に繋がる、甘酸っぱいスピンオフドラマ。

＜TVerでスピンオフドラマ配信中＞

https://tver.jp/episodes/epm6okytc3

＜スピンオフドラマ＃１PR＞

■劇中にも登場するドラマ公式グッズが発売決定！

第1話で由宇と真央、蒼（山下幸輝）と沙知（大塚萌香）らが訪れた喫茶店・だるま堂に登場するグラスのほか、ドラマのビジュアルをあしらったクリアファイルの発売が決定。詳しくは、番組ホームページへ！

＜番組ホームページ＞

https://www.asahi.co.jp/subekoi

【番組情報】

「すべての恋が終わるとしても」（ABC テレビ・テレビ朝日系全国ネット）

毎週日曜よる10時15分

※第2話は10/19(日)よる10時30分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

U-NEXT、Prime Videoで全話配信

出演：

葵わかな 神尾楓珠

藤原丈一郎 本田望結 山下幸輝 大塚萌香 / 白洲迅 市川由衣 / 飯田基祐 西田尚美

原作：

冬野夜空「すべての恋が終わるとしても」（スターツ出版）