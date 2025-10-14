相次ぐクマの出没や人への被害について鈴木知事は「これまでとはフェーズ、局面は変わった」との認識を示し、これまでにない対応を県庁内で検討したいと述べました。



県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、県内では今年、5,300件あまりのクマの目撃情報が13日までに寄せられていています。



特にここ1週間で1,000件余りの目撃情報がありました。





14日開かれた県議会の県政協議会で、議員からはクマ対策の強化を求める意見が相次ぎました。鈴木洋一県議「いずれこれ子どもが犠牲になったなったら大変だ、逆に子どもが犠牲にならなきゃ行政が動かないのかって話まで市民の間から出てくるぐらいなので、これやっぱり県も市ももう完全にフェーズが変わったという認識を持って対処しないと、本当に大変なことになるんじゃ ないかと思うんですけど」髙橋豪県議「フェーズが変わって災害級っていうことで、もう常に毎日のようにけが人が出ている状況」鈴木知事「フェーズはもう変わったなという認識はしております」「現在起きている現象については、大変私も深刻に受け止めておりますし、これまでにない対応というものについては庁内で検討させていただきたい」市街地にクマなどが現れた場合、市町村の判断で猟銃を発砲する「緊急銃猟」が改正法の施行によって、先月から実施できるようになりました。しかし、県内で緊急銃猟のマニュアルを策定しているのは鹿角市と大仙市、湯沢市、三種町、美郷町の5つの市と町にとどまっています。県生活環境部 信田真弓部長「策定していてもいなくても、県が緊急銃猟の際には現場に出向きまして技術的な支援を行って参ります」県は、人の生活圏へのクマの出没を抑え、被害を未然に防ぐため、「管理強化ゾーン」の設定を目指し市町村と調整を進めていくことにしています。