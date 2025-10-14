キングスの先発フォワード、キーガン・マレーが左手親指手術のため最低4～6週間を欠場

10月13日（現地時間12日、日付は以下同）。サクラメント・キングスは、キーガン・マレーが左手親指の尺側側副靱帯を断裂し、手術を受けるため4～6週間後に再評価すると発表した。

マレーは11日に行われたポートランド・トレイルブレイザーズとのプレシーズンゲームの第2クォーターに負傷。キングスはその試合に123－124で惜敗し、プレシーズンゲームここまで2連敗を喫している。

25歳のマレーは、今シーズンで在籍4年目を迎える203センチ97キロのフォワード。NBA入りからキングスで先発を務めていて、昨シーズンは76試合の出場で平均12.4得点6.7リバウンド1.4アシスト0.8スティール0.9ブロック、3ポイントシュート成功率34.3パーセント（平均2.0本成功）を残した。

また、マレーは今月21日までチームとルーキースケールの延長契約を結ぶことができる資格があるのだが、もし期限内に締結できない場合は今シーズン終了後の2026年夏に制限付きFA（フリーエージェント）となる。

開幕から主力フォワードを欠くことになったキングスは、デニス・シュルーダー、ザック・ラビーン、デマー・デローザン、ドマンタス・サボニスの4選手とともにどの選手をスターターに据えるかが気になるところ。

ベテランガードのマリーク・モンクやディフェンスに定評のあるキーオン・エリス、またはベテランビッグマンのダリオ・シャリッチ、あるいは新人ニーク・クリフォードが候補となりそうだ。