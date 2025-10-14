頼れる実力とかわいさがひとつに！ユースキンとミッフィーのコラボに注目♪
ユースキン 40グラムチューブ ミッフィーデザイン
秋は手肌の乾燥が気になり始める季節。そんな時期に合わせて、ユースキンから2つの新しいミッフィーデザインが登場しました。
ひとつは、手荒れ治療クリームとしておなじみの「ユースキン 40グラムチューブ」。もうひとつは、花の香りが楽しめる「ユースキンhana」のミニサイズ。どちらも数量限定で、持ち歩きやギフトにもぴったりです。
■おばけミッフィーも仲間入り！「ユースキン 40グラムチューブ ミッフィーデザイン」
2025年8月発売の「ユースキン 40グラムチューブ ミッフィーデザイン」は、定番の携帯サイズ。今回は取扱店限定で“おばけミッフィー”も登場。絵本『うさこちゃん おばけになる』（ディック・ブルーナ作・絵／まつおか きょうこ訳／福音館書店）をモチーフにした姿は、ちょっとユーモラスで、手にするたびに気分がなごみそうです。
ユースキンは指定医薬部外品で、ひび・あかぎれといった角質にできた細かい傷に効果を発揮するクリーム。ビタミンB2由来の黄色いクリームをしっかりすり込むことで、荒れた手肌を「するん！」と整えてくれます。
■人気の香りを、もっと手軽に！「ユースキンhana ハンドクリーム」
さらに9月には「ユースキンhana ハンドクリーム」から、持ち運びやすい25グラムサイズが登場しました。こちらも、ミッフィーのイラストを採用。香りはシリーズ6種の中でも特に人気の高い「キンモクセイ」と「ユズ」。25グラムという手のひらサイズは、従来品のちょうど半分。ポーチや小さなバッグにもすっと収まり、通勤や旅行のお供にぴったりです。
高保湿・低刺激処方にビタミンB6とEを配合。手にのばすと、ほんのりと心地よい香りが広がります。アルコール・パラベンなど4つのフリー処方もポイント。仕事の合間や家事の手を休めた瞬間、リラックスタイムにもおすすめ。小さなチューブに、肌へのやさしさと心まで癒やす香りが詰まっています。
■ミッフィーとユースキン、70周年のつながり
ユースキン製薬の創業とミッフィーの誕生は、どちらも1955年。70年を経た今も、多くの人に愛され続けているのは偶然以上の縁かもしれません。シンプルであたたかみのあるミッフィーの世界観は、ユースキンが大切にしてきた「肌に寄り添う」という想いと重なります。
■製品概要
ユースキン 40グラムチューブ ミッフィーデザイン（販売名：ユースキンAa）指定医薬部外品
内容量：40グラム
価格：704円(税込)
有効成分：トコフェロール酢酸エステル、グリチルレチン酸、dl-カンフル、グリセリン
うるおい成分：ヒアルロン酸Na、ビタミンC
特長：
・ひび、あかぎれ、しもやけを緩和し、うるおいのある健康な肌に導く
・携帯に便利なチューブタイプ
※おばけミッフィーは、取扱店限定デザイン
※店頭では9月頃から順次展開を開始しますが、店舗状況により異なります
ユースキンhana ハンドクリーム ミッフィーデザイン25グラム
内容量：25グラム
価格：オープン価格
香り：キンモクセイ、ユズ
うるおい成分：ビタミンE、ビタミンB6 (酢酸トコフェロール、ピリドキシンHCl)
特長：
・高保湿・低刺激処方
・4つのフリー処方(アルコールフリー、パラベンフリー、動物由来成分フリー、鉱物油フリー)
・ほのかな花の香り
※店頭では9月下旬頃から順次展開を開始しますが、店舗状況により異なります
手荒れは、多くの人にとって身近なお悩み。お気に入りの香りやキャラクターと一緒なら、毎日のケアも少し楽しくなるはずです。今年の秋は、新しいミッフィーデザインを相棒に、手肌をやさしくいたわってみませんか。
(C) Mercis bv
文＝今田香