10月7日よりTBS系で放送がスタートした奥山葵主演のドラマストリーム『スクープのたまご』。大崎梢による同名小説を実写化した本作は、週刊誌の知られざる裏側を描いたお仕事奮闘ドラマ。ある日、主人公で入社2年目の信田日向子（奥山葵）が、最も関わりたくない週刊誌への異動を命じられるところからスタートし、芸能ネタや横領、そして不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていく物語だ。

今回は、主人公・信田日向子役で主演を務める奥山と共に、日向子の後輩で、入社1年目のいつも何かを口にしている食いしん坊な阿久津健吾を演じる大倉空人（原因は自分にある。）に、クランクイン直後にインタビュー。

作品の話はもちろん、思いがけない形で、奥山の『ハリー・ポッター』愛が炸裂した取材の模様をお届けする。（於ありさ）

●がっつりと長くお芝居ができる楽しみ

――出演が決まったときの気持ちを教えてください。

奥山葵（以下、奥山）：すごく嬉しかったです。こんなに大きな役をやるのは初めてのことなので、がっつりと長くお芝居ができるというのが楽しみで。ワクワクしました。

大倉空人（以下、大倉）：僕は何か1つの事件を追う役をやってみたかったので、お話をいただいた時はすごく嬉しかったです。週刊誌の実情に少し詳しくなれたらなぁ、知れたらなぁと思います。

――奥山さんは“がっつりと長くお芝居ができる”ことを楽しみにしていらっしゃるとのことですが、大倉さんは出演作が続く中、そこの醍醐味をどのように感じていますか？

大倉：難しいな～。自分が学んできたことをしっかり試せる場は現場でしかないと思っています。そこで学ぶこともあると思いますし、そういう面ではどんな役だとしても、1つ1つ何かを絶対手に入れられることが成長における最大の糧だと思っています。

――これから撮影するにあたって、楽しみにされていることは？

奥山：楽しみにしていること……（取材時は）事件班全員が集結しての撮影をまだ行っていないので、それがすごく楽しみです。

大倉：明後日には叶いますね。

奥山：近々の楽しみです！

大倉：まだ、僕ら2人のシーンはポテチ食って……って感じですもんね。ここからどうなるやら。塩分過多で口内炎ができそうだなと思いましたもん。

奥山：たしかに、この作品の撮影中にいくつできるでしょうね。

大倉：僕は撮影の楽しみで言うと、赤ペン（瀧川）さんとか、（夙川）アトムさんのことを話しているセリフは撮影済みなのですが、ご本人たちとはSNS撮影やビジュアル撮影のときにしかお話しできていないので、ぜひ一緒にお話をして阿久津役の解像度を上げていきたいです。

●奥山から見た日向子は「人と関わることに恐れがない」

――それぞれの役柄についても教えてください。

奥山：私が演じる日向子は、入社2年目に週刊誌の部署に異動してきたという役どころです。最初は週刊誌に対して良いイメージを持っていないのですが、スクープを追うなど仕事をしていく中で、自分自身の週刊誌との向き合い方、仕事との向き合い方を見つけていくというのが見どころになってくると思います。それから人と関わることに恐れがない。人を知ることに楽しみを見出している素敵な人間だなと感じています。

大倉：阿久津は入社1年目で、日向子とは後輩だけど事件班の同期という関係性です。そういうこともあって、日向子と一緒に喋ったり、日向子から相談を受けたり、作品の中では“バディ”みたいな立ち位置のキャラクターだと分析しています。それから、発言とかセリフを読んでいると、意外と仕事ができるタイプなんだろうなって感じることが多くあります。あとはすごくごはんが好き。普段からわりとごはんをたくさん食べる役なので、そのわんぱくさみたいなところも表現できたらいいなと思います。

――たしかに日向子にとっての阿久津は「同じ部署にいてよかった」と思えるようなバディのような存在ですよね。同期感を出すためにこだわっている部分はありますか？

奥山：話が進んでいくと、どんどんシリアスになっていく部分もあって。でも、阿久津といるときは、一瞬だけ気が抜けるような、良い空気感でやっていきたいなと思っています。

大倉：たしかに、日向子からの連絡や一緒に事件を追っているシーンは、阿久津もかなりリラックスしているなということは台本からも想像できるので。前半での阿久津と日向子の2人のシーンは、どのシーンよりも和む、休憩地点という気持ちで視聴者の方が観てくれたらいいなと思っています。

――今回演じるキャラクターとご自身とは、近いなと感じますか？ 遠いと感じますか？

奥山：私は、普段の自分とは少し遠いかもしれません。結構内向的な人間なので、人と関わる役はエネルギーがあって素敵だなって思っています。

大倉：僕は、わりと共感できる点が多いですね。

――おふたりは自分と近しい役と遠い役、どっちをやるのが好きなのでしょう？

大倉：近い役ですね。それはキャラクターがというより、言葉遣いが近い方がありがたいなと感じています。先輩としゃべる時に「～ですよね」なのか「～っスよね」かで、セリフの言いづらさとか変わってきちゃうな、と。

奥山：私は遠いほうがいいかなあ。知らないことを知りたいんです。

大倉：素敵！ それって、好奇心があるってことですもんね。

奥山：その言葉を思い出して、元気を出すことにします！（笑）

大倉：え、そんなに「好奇心がある」ってど真ん中の言葉でした？

●仕事は納得した上でするべきなのか

――台本を読ませていただいて、日向子ができれば関わりたくなかった部署に配属されてしまったのにもかかわらず、自分でその仕事の意味を見いだそうとする姿が素敵だなと感じました。もしもおふたりなら苦手なことに取り組まなきゃダメってなった場合、どうやって乗り越えようとしますか？

奥山：意味を見いだそうとしますかね。やらなきゃいけないことであればあるほど「どうしてやらなきゃいけないんだ」っていう理由付けで、乗り切ろうとするかもしれないです。

大倉：僕は逆に「なんでやんなきゃいけないの？」って、とにかく疑問に思っちゃうかもしれないですね。それがやる気に繋がることもないし、否定的な部分から入ってしまう気がしています。説明された上で納得できるようになれば、めっちゃ頑張れますけどね。

奥山：ああ、確かにそうですね。

大倉：「こういう理由なんだよ」「なるほど、それだったら僕のためにもなるんで頑張ります」ってなるんですけど、それを聞いた上でも納得できなかったら「いや、ちょっとごめんなさい」ってなるかもしれないです。

奥山：納得できないと、しんどいですよね。

――おふたりは普段から、やりがいとか目的を意識されているタイプなんですね。

奥山：そうですね。

大倉：この仕事をやることで自分がどうなりたいかとか、やりがいを見つけちゃいます。なんでやるかっていう意味をちゃんと理解した上でやらないと、ムダだなってなっちゃうので、何事も自分の中で腑に落ちてからやっています。

――その「どうなりたいか」っていうのは、結構長期的な目で見ている感じですか？

大倉：そうですね。分かりやすいのだと「アカデミー賞を獲る」とか「この作品に出る」みたいなことを長期的な目で見て、意味をしっかり見出して今の自分に必要か、逆算して考えています。

――奥山さんはいかがですか？

奥山：私は、大倉さんとはちょっと違って、長期的な目というよりも「今、楽しいのか」を自分に聞くようにしています。結局のところ、今、この瞬間を楽しまないとたぶんその先に繋げられないんじゃないかなという思いもあるので。実際、周りの方に私が楽しんでいるとそれが役に現れるって言っていただくことも多いので、まずは生き生きとできるかどうか、その役として、仕事として楽しめるかどうかっていうのを大事にします。

●大倉空人「大河ドラマに出たい」

――ありがとうございます。最後におふたりの役者としての目標をお伺いしたいです。

大倉：役者としては大河ドラマに出たいなと、そこを目標に頑張りたいなと思っています。僕の好きな俳優さんが大河に出ているので、心の奥底にずっとあって。自分も1つの目標として口に出すことにしました。できれば何回も出られるように、頑張りたいです。

――奥山さんの目標は？

奥山：私、もともと『ハリー・ポッター』に出たくて俳優を始めたので。そこに近づけたらいいなっていうのは、ずっと大きな目標として掲げています。どういう道を辿ることになるかはわからないんですけど。

――なぜ、『ハリー・ポッター』に惹かれているのでしょう？

奥山：私は特に映画が好きなのですが、やっぱり空を飛びたいじゃないですか。

大倉：いいですね！ 魔法を使いたいし、透明な鹿とか見てみたいです。

奥山：お！ 観たことあります？ 『ハリー・ポッター』。

大倉：僕ね、『ハリー・ポッター』は全然観たことがないんですよ。手紙が大量に届いて、おじいちゃんがいて、少年とかにいじめられてて、自分の銀行にめちゃくちゃお金がある、みたいなシーンで終わっています（笑）。

奥山：じゃあ、まだこれからですね！ 人生の楽しみが残っているなんて、羨ましいです！

大倉：『ハリー・ポッター』が好きな人、みんなそうやって言ってくれるんですよね。メンバーも好きなんですけど。

奥山：じゃあ、大倉さんが『ハリー・ポッター』を観終わったら、我々の班は『ハリー・ポッター』の組み分けで言ったら、どの組っぽいのか考えようと思います！ ちなみに大倉さんは、グリフィンドールっぽいです！

大倉：なんか、響きがカッコいい～！

奥山：ハリーと一緒の組ですよ！

大倉：え、嬉しい！

（文＝於ありさ）