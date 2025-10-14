ＤＩシステムが一時Ｓ高、ＮＴＴ ＨｕｍａｎＥＸと企業向け生成ＡＩ活用ソリューションを共同提供◇ ＤＩシステムが一時Ｓ高、ＮＴＴ ＨｕｍａｎＥＸと企業向け生成ＡＩ活用ソリューションを共同提供◇

ディ・アイ・システム<4421.T>が急反発し一時ストップ高の１１０４円に買われる場面があった。午前１１時ごろ、ＮＴＴ<9432.T>グループで人的資本に関するコンサルティングなどを提供するＮＴＴ ＨｕｍａｎＥＸ（東京都港区）と、企業向け生成ＡＩ活用ソリューションの共同提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



同ソリューションは、ＤＩシステムが提供する実践型研修「生成ＡＩで磨くビジネススキル基礎研修」と、ＮＴＴ ＨｕｍａｎＥＸが提供するｅラーニング「生成ＡＩビギンズ！」を組み合わせたハイブリッドプログラム。これにより、従業員一人ひとりのＡＩリテラシー向上から、具体的な業務への活用スキル定着までをトータルで支援し、企業のＤＸを強力に推進するとしている。



出所：MINKABU PRESS