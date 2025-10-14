・レアアース関連が一斉高、中国のレアアース輸出規制の動き再燃で投資資金誘導

・内海造がＳ高カイ気配、円安効果で２６年３月期業績予想を上方修正

・アイドマＨＤは急反騰し年初来高値、２６年８月期は連続最高益更新へ

・アサカ理研が一時１９％の急騰で一気に新値街道突入、貴金属市況高が投資資金の攻勢呼び込む

・技研製が急反騰、１３８万株を上限とする自社株買い発表と今期２ケタ営業増益見通しを好感

・良品計画が大幅高で４連騰、２６年８月期は連続最高益更新・実質増配計画で評価

・三井金が一時６００円超の上昇、貴金属市況高騰と先端半導体向け特殊素材の量産開始報道に反応

・イオレが急反発、ＦＩＮＸ ＪＣｒｙｐｔｏと戦略的提携関係構築で基本合意

・Ｈｍｃｏｍｍが買われる、生成ＡＩを活用した中小企業向け採用ＤＸソリューションの提供開始へ

・竹内製作所が全体波乱相場に逆行高、今２月期業績見通し上方修正と配当も増額へ



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS