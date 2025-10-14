＜動意株・１４日＞（前引け）＝竹内製作所、技研製、Ｈｍｃｏｍｍ ＜動意株・１４日＞（前引け）＝竹内製作所、技研製、Ｈｍｃｏｍｍ

竹内製作所<6432.T>＝切り返し急で新高値。ミニショベルを主力に小型建機を製造・販売するが、欧米を中心に海外販売比率が９９％という異色企業で、１０月以降の対ドルや対ユーロでの円安進行が追い風となっている。そうしたなか、前週末１０日取引終了後に２６年２月期の業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の３３６億円から３８０億円（前期比２．３％増）に増額した。米国での建設市場が活況でその恩恵が及んでいる。なお、株主配当の上乗せも併せて発表しており、従来計画の２００円から２１０円（前期実績は２００円）に増配する。これを好感する買いを呼び込む状況となった。



技研製作所<6289.T>＝急伸。１０日の取引終了後に、上限を１３８万株（自己株式を除く発行済み株数の５．２２％）、または２０億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は１０月１４日から来年５月３１日まで。また、同時に発表した２６年８月期連結業績予想で、売上高２７８億円（前期比５．６％増）、営業利益２９億円（同１３．０％増）、純利益２２億円（同４７．９％増）と２ケタ営業増益を見込むことも好材料視されている。建設機械事業で国内向けに新機種投入で需要を喚起するほか、海外向けは市場拡大を受け過去最高水準だった前期の売上高を上回る見通し。一方、圧入工事事業では能登半島地震の復旧工事や防災・減災、国土強靱化関連工事を堅調に受注していることや、ドイツにおけるオペレータ付きレンタルニーズの拡大などが牽引役となる。



Ｈｍｃｏｍｍ<265A.T>＝物色人気。同社は人工知能（ＡＩ）の研究開発及び社会実装を主眼に、音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理などを活用したソリューションを展開し、株式市場でもＡＩ関連株の一角として、年央から夏場にかけて株価を倍化させ注目を浴びた経緯がある。９月末を境に利益確定売りの動きが表面化し下値模索の動きを強めていたが、足もとで満を持してリバウンドに転じる気配。前週末１０日取引終了後に生成ＡＩとＢＰａａＳ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｐｒｏｃｅｓｓ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ）を組み合わせた中小企業向け採用ＤＸソリューションの提供を開始することを決議したと発表、これが手掛かり材料となっている。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS