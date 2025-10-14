カメラケースやストラップなどinstax “チェキ”専用アクセサリー iPhoneに装着できるフォトフレームも
ハンドストラップ/ロープ編み ブラウン
エレコム株式会社は、富士フイルムのインスタントカメラ「instax “チェキ”」での利用を想定したカメラケースなどを10月中旬に発売する。
Instax miniシリーズ専用カメラケース
instax miniシリーズを収納できる専用ケース。内部にカメラを固定するメッシュオープンポケットを備えた。instax mini 12/40/41/90/99/EVOに対応する。
素材にはソフトレザーを使用しており、滑らかな質感のフラットタイプ（IC-CCGPFLBK）と、シボ感のあるエンボスタイプ（IC-CCGPTXBK）を用意する。
ストラップが付属する。
IC-CCGPFLBKカラー：ブラック（フラットテクスチャータイプ） 外形寸法：約145×85×145mm 重量：約179g 価格：5,797円
IC-CCGPTXBKカラー：ブラック（エンボステクスチャータイプ） 外形寸法：約145×85×145mm 重量：約185g 価格：5,797円
Instax mini 12専用カメラケース
クリア素材を使用したinstax mini 12専用ケース。本体の色に合わせ、エッジ部分の色が異なる5色を用意している。
フラップをめくるだけで撮影可能。また、フラップはマグネットを利用して固定されている。カラー：ブルー、グリーン、ピンク、パープル、ホワイト 外形寸法：約135×82×147mm 重量：約124g 価格：3,971円
ハンドストラップ
instaxカメラやレンズ付きフィルム「写ルンです」などへの装着を想定した、ロープ編みデザインのハンドストラップ。価格は3,806円。
カラーバリエーションは、ブラックとブラウン。
ストラップホールに装着するストラップで、重量700g未満のカメラにも使用できる。長さは約280mm。
ブラック
ブラウン
ネックストラップ
首掛け、肩掛け、たすき掛けと、シーンに合わせて利用できる3Wayタイプのネックストラップ。
立体感のあるロープ編みタイプ（IC-STSDKN）と、instax mini 12のカラーに合わせたタイプ（IC-STSDM12）を用意している。どちらもストラップホールを利用して装着する。
instaxカメラや「写ルンです」のほか、重量700g未満の製品にも使用できる。
ロープ編みタイプ（IC-STSDKN）
ブラックカラー：ブラック、ブラウン 長さ：約850～1,400mm 価格：4,631円
カラータイプ（IC-STSDM12）
ホワイトカラー：ブルー、グリーン、ピンク、パープル、ホワイト 長さ：約710～1,400mm 価格：2,134円
フォトフレーム
背面にマグネットを内蔵するMagSafe対応のフォトフレーム。instax miniフィルムに対応する。
MagSafe対応のiPhoneやマグネットリングを貼ったスマートフォンなどに貼り付けて携行できる。冷蔵庫など、身の回りの金属部分にも固定可能。
instax miniフィルム自体の落下を防ぐフラップカバーを備えるほか、写真面を保護するカバーが付属する。
フラップはマグネットで固定されているカラー：ブラック、ブルー、パープル、ホワイト、イエロー 外形寸法：約100×7×65mm 参考収納寸法：約86×54mm（ミニフォーマット） 価格：3,300円