ハンドストラップ/ロープ編み ブラウン

エレコム株式会社は、富士フイルムのインスタントカメラ「instax “チェキ”」での利用を想定したカメラケースなどを10月中旬に発売する。

Instax miniシリーズ専用カメラケース

instax miniシリーズを収納できる専用ケース。内部にカメラを固定するメッシュオープンポケットを備えた。instax mini 12/40/41/90/99/EVOに対応する。

素材にはソフトレザーを使用しており、滑らかな質感のフラットタイプ（IC-CCGPFLBK）と、シボ感のあるエンボスタイプ（IC-CCGPTXBK）を用意する。

ストラップが付属する。

IC-CCGPFLBK

IC-CCGPTXBK

Instax mini 12専用カメラケース

カラー：ブラック（フラットテクスチャータイプ） 外形寸法：約145×85×145mm 重量：約179g 価格：5,797円カラー：ブラック（エンボステクスチャータイプ） 外形寸法：約145×85×145mm 重量：約185g 価格：5,797円

クリア素材を使用したinstax mini 12専用ケース。本体の色に合わせ、エッジ部分の色が異なる5色を用意している。

フラップをめくるだけで撮影可能。また、フラップはマグネットを利用して固定されている。

ハンドストラップ

カラー：ブルー、グリーン、ピンク、パープル、ホワイト 外形寸法：約135×82×147mm 重量：約124g 価格：3,971円

instaxカメラやレンズ付きフィルム「写ルンです」などへの装着を想定した、ロープ編みデザインのハンドストラップ。価格は3,806円。

カラーバリエーションは、ブラックとブラウン。

ストラップホールに装着するストラップで、重量700g未満のカメラにも使用できる。長さは約280mm。

ブラック

ブラウン

ネックストラップ

首掛け、肩掛け、たすき掛けと、シーンに合わせて利用できる3Wayタイプのネックストラップ。

立体感のあるロープ編みタイプ（IC-STSDKN）と、instax mini 12のカラーに合わせたタイプ（IC-STSDM12）を用意している。どちらもストラップホールを利用して装着する。

instaxカメラや「写ルンです」のほか、重量700g未満の製品にも使用できる。

ロープ編みタイプ（IC-STSDKN）

ブラック

カラータイプ（IC-STSDM12）

カラー：ブラック、ブラウン 長さ：約850～1,400mm 価格：4,631円

ホワイト

フォトフレーム

カラー：ブルー、グリーン、ピンク、パープル、ホワイト 長さ：約710～1,400mm 価格：2,134円

背面にマグネットを内蔵するMagSafe対応のフォトフレーム。instax miniフィルムに対応する。

MagSafe対応のiPhoneやマグネットリングを貼ったスマートフォンなどに貼り付けて携行できる。冷蔵庫など、身の回りの金属部分にも固定可能。

instax miniフィルム自体の落下を防ぐフラップカバーを備えるほか、写真面を保護するカバーが付属する。

フラップはマグネットで固定されている

カラー：ブラック、ブルー、パープル、ホワイト、イエロー 外形寸法：約100×7×65mm 参考収納寸法：約86×54mm（ミニフォーマット） 価格：3,300円