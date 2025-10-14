Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。家族旅行の写真を公開した。

【写真】玉森裕太の貴重な家族ショット／ニット帽をかぶる玉森裕太の私服コーデ

■玉森裕太が熱海の仲見世商店街をぶらり！家族と日帰り旅行を満喫

玉森は「#熱海」というハッシュタグと共に、「日帰り家族旅行をしてきました」と報告。“おいしいコーヒー”というタペストリーがかかった店先でのショット（1枚目）や、仲見世商店街を歩くバックショット（4枚目）など、6枚の写真をポストした。

半袖の白Tシャツにルーズな黒パンツ、ブラウンのニット帽にサングラスを合わせたラフな格好で日帰り旅行を楽しむ玉森。2、3枚目では、美味しいものをたくさん食べたのか、お腹に両手を添え「ふぅ～」と言ってるような表情を見せ、海が一望できる駐車場のような場所で佇んでいる。

6枚目は、新幹線の中で撮影された家族ショット。赤ちゃんのスタンプが貼られた弟によるセルフィーで、玉森はマスクをあごにずらし、手を頬に添えている。父親、母親にもそれぞれスタンプが押してあるが、手を大きく広げる父親のポーズから、とても楽しげな雰囲気が伝わってくる。

貴重な家族ショットに、ファンからは「玉森一家は本当に可愛い」「子供が大きくなっても一緒にお出掛け出来るって最高」「玉森ファミリー最高」「家族との貴重な、大切な時間を見せてくれてありがとう」「玉ちゃん、服は割といつも通りなんだね！」「素敵すぎる」といった声が寄せられている。

なお、玉森は先日、ストーリーズでも「happy birthday おとーぴん」というコメントとともに、レストランのエントランスのような場所で撮影された、弟・母親・父親・玉森の順で並んだ家族写真を公開し、話題を集めていた。

