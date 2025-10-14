BE:FIRST、The Jackson 5「I Want You Back」をリメイクカバー！ベストアルバムにリード曲として収録
BE:FIRST初のベストアルバム『BE:ST』（10月29日リリース）のリード曲が、The Jackson 5の名曲「I Want You Back」のリメイクカバーに決定した。本楽曲は、10月27日に先行配信される。
■BE:FIRSTが「I Want You Back」をヒップホップ的に再構築
初のベストアルバムのために制作された新曲は、The Jackson 5「I Want You Back」のカバーを、SKY-HIとSunnyがプロデュース。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材Neve 8068を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、ヒップホップ的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。
オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈であらたに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。
併せて、「I Want You Back」MVのティザー映像も公開された。なお、MVは10月27日に公開予定。
■SKY-HI コメント
BE:FIRSTは、もちろんそれぞれ音楽的な嗜好に違いこそあれど、全員がその歴史や重み、カルチャーそのものに対してリスペクトを強く持っている音楽家集団であります。
今回のベストアルバムのタイミングで、ルーツミュージックでもあり、近代ボーイバンドとしてのプロトタイプでもあるThe Jackson 5に対してリスペクトを込めたリメイク型のカバーをさせていただいて、2025年にもう一度この楽曲の素晴らしさが伝わっていけば…
そしてBE:FIRSTとしても、「消費されていくこの時代に、それでもボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由」に更に踏み込んでいけたらと思い、リスペクトを込めて制作しました。使用楽器やレコーディング環境にまで拘った至極のカバーです！
■リリース情報
2025.10.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「I Want You Back」
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
■関連リンク
『BE:ST 』特設サイト
https://befirst-sp.com/BEST/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/
■【画像】BE:FIRSTアーティスト写真