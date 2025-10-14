BE:FIRST、The Jackson 5「I Want You Back」をリメイクカバー！ベストアルバムにリード曲として収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRST初のベストアルバム『BE:ST』（10月29日リリース）のリード曲が、The Jackson 5の名曲「I Want You Back」のリメイクカバーに決定した。本楽曲は、10月27日に先行配信される。

■BE:FIRSTが「I Want You Back」をヒップホップ的に再構築

初のベストアルバムのために制作された新曲は、The Jackson 5「I Want You Back」のカバーを、SKY-HIとSunnyがプロデュース。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材Neve 8068を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、ヒップホップ的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。

オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈であらたに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。

併せて、「I Want You Back」MVのティザー映像も公開された。なお、MVは10月27日に公開予定。

■SKY-HI コメント