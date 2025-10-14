¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÎÈý¥Ö¥êー¥Á¡õ¥ª¥óÈýÁ°È±¤Î¡ÈÊÌ¿Íµé¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊÌ¿Í¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡×
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥óÈýÁ°È±¡¢Çö¤¤ÈýÌÓ¤Î¡ÈÊÌ¿Íµé¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊÌ¿Í¤¸¤ã¤ó¡ª¡×LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¤¬¥ª¥óÈý¤ÇÂçÊÑ¿È¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¡¢¥µ¥¯¥é¤Ï¹õÈ±¥·¥çー¥È¤Ë①～③
¢£LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢Èý¥Ö¥êー¥Á¤Î²áÄø¤â¸ø³«
¤³¤ì¤ÏLE SSERAFIM¤¬10·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSPAGHETTI¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖCHEEKY NEON PEPPER¡×»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥Í¥ª¥ó¥«¥éー¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¶¯Îõ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä5¿Í¤¬¿·Á¯¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ó¥¸¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤âKIM CHAEWON¡Ê¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡Ë¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¡¢SAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬¹õÈ±¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£
¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÏÈý¤òÌÀ¤ë¤á¤Ë¥Ö¥êー¥Á¤·¡¢¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥¦¥§ー¥Óー¤Ë¥»¥Ã¥È¡£Ç»¤¤¥«¥éー¤ÎÀÖ¥ê¥Ã¥×¤â¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È±¤ÏÈý¾å¤ÎÃ»¤µ¤Ç¡¢ÈýÌÓ¤ÏÇö¤¤¥«¥éー¤Ë¥Ö¥êー¥Á¤µ¤ì¡¢¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÎÌÜÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£6ËçÌÜ¤Ç¤Ï»õ¤ò¸«¤»¤Æ¼ê¤Ç¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤ò¿©¤Ù¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤Ê¤ª10ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÈýÌÓ¤Ë¥Ö¥êー¥ÁºÞ¤òÅÉ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¥æ¥ó¥¸¥ó¤Î»Ñ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡ÖÊÌ¿Í¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¥ª¥óÈý¥æ¥ó¥¸¥ó¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¥ª¥óÈý»÷¹ç¤¦¡×¡Ö´í¤Ê¤¤´¶¤¸À¨¤¯½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ½¾ð¤¬Å·ºÍ¡×¡Ö¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇ»¤¤¤á¥ê¥Ã¥×¤á¤Á¤ã»É¤µ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£