ETF売買動向＝14日前引け、純銀信託、ＷＴパラジが新高値 ETF売買動向＝14日前引け、純銀信託、ＷＴパラジが新高値

14日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比49.2％増の3183億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同44.9％増の2391億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2511> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> など21銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日本株配当ローテーション <435A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が10.56％高、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が7.57％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が4.70％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.15％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> は5.00％安、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は4.84％安、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> は4.21％安、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は4.03％安、グローバルＸ 日経２２５カバード・コール <2858> は3.85％安と大幅に下落した。



日経平均株価が568円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1354億1800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1279億7500万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が256億200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が188億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が155億8100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が125億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が101億700万円の売買代金となった。



