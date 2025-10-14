東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、アップバンク、アイドマＨＤが買われる 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、アップバンク、アイドマＨＤが買われる

14日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数63、値下がり銘柄数515と、値下がりが優勢だった。



個別ではＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、メディネット<2370>、Ａｉロボティクス<247A>、アルー<7043>、アイドマ・ホールディングス<7373>が年初来高値を更新。ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、データセクション<3905>、イーディーピー<7794>、マイクロ波化学<9227>、ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス<415A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＦＩＸＥＲ<5129>がストップ安。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、ユナイテッド<2497>、ツクルバ<2978>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>など17銘柄は年初来安値を更新。ウォンテッドリー<3991>、スタジオアタオ<3550>、シーユーシー<9158>、エムビーエス<1401>、サイバートラスト<4498>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

