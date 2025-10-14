ETF売買代金ランキング＝14日前引け
14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 135418 29.6 39030
２. <1357> 日経Ｄインバ 25602 41.0 6768
３. <1321> 野村日経平均 18890 147.7 49370
４. <1360> 日経ベア２ 15581 79.4 166.2
５. <1458> 楽天Ｗブル 12552 56.9 46250
６. <1540> 純金信託 10878 -0.9 20265
７. <1579> 日経ブル２ 10107 70.5 419.9
８. <2036> 金先物Ｗブル 5189 92.1 167150
９. <1459> 楽天Ｗベア 5112 92.8 272
10. <1330> 上場日経平均 4768 181.1 49420
11. <2644> ＧＸ半導日株 4706 79.1 2350
12. <1542> 純銀信託 3411 120.3 24900
13. <1306> 野村東証指数 3349 -7.5 3308.0
14. <1568> ＴＰＸブル 2551 19.0 616.9
15. <1328> 野村金連動 2377 34.8 15075
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2263 30.2 59890
17. <1326> ＳＰＤＲ 2253 55.5 58160
18. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 2253 883.8 58120
19. <1320> ｉＦ日経年１ 2153 24.4 49170
20. <314A> ｉＳゴールド 2118 5.5 299.9
21. <200A> 野村日半導 1835 919.4 2139
22. <1489> 日経高配５０ 1823 103.2 2494
23. <1545> 野村ナスＨ無 1780 76.6 38200
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1764 65.0 2312
25. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1761 1089.9 672.0
26. <1571> 日経インバ 1585 184.6 445
27. <1308> 上場東証指数 1419 316.1 3268
28. <1541> 純プラ信託 1254 45.0 9044
29. <1329> ｉＳ日経 1186 15.6 4947
30. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1176 722.4 3344.0
31. <1358> 上場日経２倍 1148 75.5 73650
32. <1615> 野村東証銀行 1102 66.5 443.8
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1094 172.1 2073.5
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1039 34.8 1121
35. <2244> ＧＸＵテック 1019 159.3 2980
36. <1547> 上場ＳＰ５百 941 240.9 11085
37. <1655> ｉＳ米国株 912 156.2 732.4
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 906 271.3 29255
39. <1346> ＭＸ２２５ 853 -6.8 49380
40. <1356> ＴＰＸベア２ 692 4.2 203.6
41. <1475> ｉＳＴＰＸ 689 -11.0 325.9
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 670 121.9 170
43. <435A> ｉＦ日本配当 595 256.3 1996
44. <179A> ＧＸ超長米Ｈ 581 -100.0 273.5
45. <2090> 農中米債７Ｈ 559 55800.0 4632
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ 500 -1.6 47540
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 494 255.4 11200
48. <1348> ＭＸトピクス 491 358.9 3297.0
49. <1671> ＷＴＩ原油 448 -21.0 2945
50. <2559> ＭＸ全世界株 373 18.8 24705
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
