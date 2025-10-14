　14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　135418　　　29.6　　　 39030
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 25602　　　41.0　　　　6768
３. <1321> 野村日経平均　　 18890　　 147.7　　　 49370
４. <1360> 日経ベア２　　　 15581　　　79.4　　　 166.2
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12552　　　56.9　　　 46250
６. <1540> 純金信託　　　　 10878　　　-0.9　　　 20265
７. <1579> 日経ブル２　　　 10107　　　70.5　　　 419.9
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　5189　　　92.1　　　167150
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　5112　　　92.8　　　　 272
10. <1330> 上場日経平均　　　4768　　 181.1　　　 49420
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　4706　　　79.1　　　　2350
12. <1542> 純銀信託　　　　　3411　　 120.3　　　 24900
13. <1306> 野村東証指数　　　3349　　　-7.5　　　3308.0
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　2551　　　19.0　　　 616.9
15. <1328> 野村金連動　　　　2377　　　34.8　　　 15075
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2263　　　30.2　　　 59890
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2253　　　55.5　　　 58160
18. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　2253　　 883.8　　　 58120
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　2153　　　24.4　　　 49170
20. <314A> ｉＳゴールド　　　2118　　　 5.5　　　 299.9
21. <200A> 野村日半導　　　　1835　　 919.4　　　　2139
22. <1489> 日経高配５０　　　1823　　 103.2　　　　2494
23. <1545> 野村ナスＨ無　　　1780　　　76.6　　　 38200
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1764　　　65.0　　　　2312
25. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1761　　1089.9　　　 672.0
26. <1571> 日経インバ　　　　1585　　 184.6　　　　 445
27. <1308> 上場東証指数　　　1419　　 316.1　　　　3268
28. <1541> 純プラ信託　　　　1254　　　45.0　　　　9044
29. <1329> ｉＳ日経　　　　　1186　　　15.6　　　　4947
30. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1176　　 722.4　　　3344.0
31. <1358> 上場日経２倍　　　1148　　　75.5　　　 73650
32. <1615> 野村東証銀行　　　1102　　　66.5　　　 443.8
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1094　　 172.1　　　2073.5
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1039　　　34.8　　　　1121
35. <2244> ＧＸＵテック　　　1019　　 159.3　　　　2980
36. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 941　　 240.9　　　 11085
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　 912　　 156.2　　　 732.4
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 906　　 271.3　　　 29255
39. <1346> ＭＸ２２５　　　　 853　　　-6.8　　　 49380
40. <1356> ＴＰＸベア２　　　 692　　　 4.2　　　 203.6
41. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 689　　 -11.0　　　 325.9
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 670　　 121.9　　　　 170
43. <435A> ｉＦ日本配当　　　 595　　 256.3　　　　1996
44. <179A> ＧＸ超長米Ｈ　　　 581　　-100.0　　　 273.5
45. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 559　 55800.0　　　　4632
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 500　　　-1.6　　　 47540
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 494　　 255.4　　　 11200
48. <1348> ＭＸトピクス　　　 491　　 358.9　　　3297.0
49. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 448　　 -21.0　　　　2945
50. <2559> ＭＸ全世界株　　　 373　　　18.8　　　 24705
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


