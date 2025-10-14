忌野清志郎が、デビュー55周年を記念してドキュメンタリー映画の制作を発表した。

RCサクセションのメンバーとしてデビューし、数々の名曲を産み出してきた忌野清志郎。ライブパフォーマンスでも数々の伝説を創り上げ、1991年のRCサクセション活動休⽌後もソロやTHE TIMERSの他、映画・ドラマ出演や絵本の執筆、そしてサイクリストなど、多岐にわたる活動を⾏い、⽣涯にわたって⾛り続けてきた。

本作ではそんな彼の強烈な存在感を記憶し、その魅⼒の⼀端に迫っていく予定とのこと。監督は去年ロングランヒットとなった『トノバン ⾳楽家 加藤和彦とその時代』の相原裕美。往年のファンだけでなく、若い世代にも広く⽀持を集め、加藤和彦の存在を再評価させるきっかけになったという。

©︎2026 Kiyoshiro Movie Project

デビュー55周年となる2025年は数々の記念企画が⾏われ、その集⼤成ともいえる「忌野清志郎」初のドキュメンタリー映画。2026年の秋公開に向け、現在鋭意制作が進められているとのことなので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

◾️忌野清志郎デビュー55周年記念企画 ◆ユニバーサルミュージック

⽇時：10⽉15⽇（⽔）

『シングル・マン デラックス・エディション』LP、CDリリース ◆『シングル・マン デラックス・エディション』の発売を記念してPOP UP STOREを開催

期間：2025年10⽉15⽇（⽔）〜26⽇（⽇）

場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

住所：東京都渋⾕区神宮前1-20-6 (JR⼭⼿線「原宿」駅⽵下⼝ 徒歩3分)

時間：11:00〜20:00（最終⼊場19:30）

⼊場無料

公式HP︓https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/rc-kiyoshiro/ ◆＜ASAGIRI JAM ʼ25＞

⽇時：10⽉19⽇（⽇）

朝霧⾼原で様々なミュージシャンのライブを楽しむアウトドアフェス「ASAGIRI JAM 2025」に、忌野清

志郎トリビュートバンドROCK’N’ROLL DREAMERSの出演が決定。

公式HP：https://asagirijam.jp/

公式HP：https://www.toei-video.co.jp/kiyoshiro-movie/

公式X：@kiyoshiro_movie

公式Instagram：kiyoshiro_movie