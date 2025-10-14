◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月13日 ミルウォーキー）

ドジャースのブレーク・スネル投手（32）がブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に先発。8回1安打無失点と完璧な投球内容で役割を終えた。

抜群の安定感で回を重ねた。初回、先頭のチョウリオを三ゴロに打ち取ると2番・イエリチ、3番・コントレラスをともにカーブで空振り三振。3回には先頭のダービンに初安打を許したが、1死後、けん制で誘い出してアウトにし、結果的に3人でこの回を終えた。

序盤をリズム良く立ち上がり、完全にペースをつかんだ。4回からは5イニング連続3者凡退。4回以降は安打はおろか、打球を外野に運ばれることすらなかった。8回2死、フリリックから三振を奪い、この日10個目の奪三振。スネルにとってポストシーズンではキャリア最多の三振数を奪った。

ローテーションの軸にふさわしい活躍を見せている。今ポストシーズンでは、レッズとのワイルドカードシリーズ初戦に先発。7回2失点の好投でチームを勝利に導いた。フィリーズとの地区シリーズでも第2戦に先発し、6回無失点の好投で勝利投手になった。

ポストシーズンではパドレス時代の22年10月14日（同15日）、ドジャースとの地区シリーズ第6戦から、試合前の段階で4戦4勝と大舞台の強さを示している。