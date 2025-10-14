Mrs. GREEN APPLEがNHK『うたコン』初登場＆スペシャルアレンジで新曲披露 TOMORROW X TOGETHER、堺正章＆Rockon Social ClubのSPバンドも
21日放送のNHK『うたコン』は、“私の想い出のうた”をテーマに、豪華出演者が思い入れのある名曲を披露する。
【写真】『うたコン』初登場で新曲も披露するMrs. GREEN APPLE
オープニングは堺正章がザ・スパイダースの代表曲「あの時君は若かった」を披露。天童よしみが敬愛する美空ひばりの「真赤な太陽」をそれぞれ熱唱する。ギター演奏には、ブルー・コメッツの三原綱木、Rockon Social Clubの成田昭次、岡本健一が加わり、スペシャルステージが展開される。
また、千昌夫がヒット曲「味噌汁の詩」を、TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUは、自身のライブでも話題となった尾崎豊「I LOVE YOU」をカバー。さらに、デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが番組に初出演し、昨年の『第75回NHK紅白歌合戦』で披露した「ライラック」を「プレイバック紅白」のコーナーで披露する。
番組後半には、堺正章とRockon Social Clubによる「プンスカピン！」や、TOMORROW X TOGETHERの最新曲「Can’t Stop」も放送。Mrs. GREEN APPLEは、今年最後の新曲「GOOD DAY」を、music concertoによる『うたコン』だけのスペシャルアレンジで披露する。
■放送予定
10月21日（火）午後7時57分〜8時42分
※NHKホールより生放送
※NHK ONE（旧NHKプラス）で同時配信・見逃し配信あり
【出演者】
堺正章／千昌夫／天童よしみ／TOMORROW X TOGETHER／Mrs. GREEN APPLE／三原綱木／Rockon Social Club
【演奏予定曲】
「あの時君は若かった」堺正章（Gt：三原綱木・成田昭次・岡本健一）
「真赤な太陽」天童よしみ（Gt：三原綱木・成田昭次・岡本健一）
「味噌汁の詩」千昌夫
「I LOVE YOU」BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）
「ライラック」Mrs. GREEN APPLE
「プンスカピン！」堺正章＆Rockon Social Club
「Can’t Stop」TOMORROW X TOGETHER
「GOOD DAY」Mrs. GREEN APPLE
